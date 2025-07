Tony Carreira reage à morte de Diogo Jota com palavras que tocam o país: «Há tragédias que nos deixam em silêncio»

Num momento particularmente doloroso para o país, Tony Carreira usou as redes sociais para deixar uma mensagem solidária e profundamente sentida após a trágica morte do futebolista Diogo Jota e do irmão, André Silva.

“Há acontecimentos que nos tocam a todos. O que aconteceu esta noite com o Diogo Jota e o seu irmão é uma daquelas tragédias que nos deixa em silêncio.”, escreveu o cantor, numa publicação feita no Instagram, onde a emoção e o respeito se misturam numa mensagem de força e empatia.

Com a sensibilidade que o caracteriza, Tony dirigiu-se diretamente à família do atleta: “O meu abraço solidário vai para os pais, a mulher e os filhos do Diogo, assim como para todos os familiares, amigos e portugueses que hoje choram esta perda.”. Um gesto que ganhou ainda mais significado por vir de alguém que conhece a dor de perder um filho.

Recorde-se que Tony Carreira perdeu a filha, Sara Carreira, em dezembro de 2020, num trágico acidente na A1. Sara tinha apenas 21 anos. Desde então, o cantor tem sido uma referência de força para todas as famílias que passaram por perdas semelhantes, e a sua empatia nesta mensagem é comovente precisamente por carregar a dor da própria experiência.

Nos comentários à publicação, multiplicaram-se palavras emocionadas de quem compreende o impacto desta tragédia. “Só quem passa essa dor sabe o que esses pais estão a passar 😢😢🦋🦋 que a sua estrelinha os abrace lá em cima 🕊🕊”, comentou uma seguidora. Outra seguidora questionou, com tristeza: “Como é que se segue em frente depois disto?”

Tony terminou a sua homenagem com um apelo que ecoa no coração de todos: “Neste momento tão duro, que saibamos estar juntos, com respeito e empatia.”. Uma frase que, mais do que uma despedida, é um convite à solidariedade de um país que chora a morte de dois jovens que partiram cedo demais.