Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) entra no seu antigo gabinete e olha para tudo com nostalgia. Francisco (Vitor D' Andrade) aparece e pergunta-lhe se o pode ajudar. Virgílio diz que foi o diretor financeiro da fábrica e quer saber pormenores sobre o seu regresso. Francisco diz-lhe para se dirigir ao gabinete do lado.
Virgílio encontra Jorge (Paulo Pires) no outro gabinete e relembra-o do acordo que tinham. Jorge diz que as circunstâncias mudaram e que já tem a equipa completa. Virgílio fica cheio de raiva, mas contém-se e diz que Jorge não tem capacidade para gerir a fábrica e que vai ficar a assistir a Jorge a afundar-se.
