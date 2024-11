Diogo Morgado distingue-se no meio artístico e recebe medalha: «Merecidíssimo». Saiba tudo

No passado dia 25 de novembro, Diogo Morgado foi distinguido com a Medalha de Mérito Cultural pela Câmara Municipal do Seixal. Esta homenagem reconhece o contributo do ator para as Artes , destacando a sua ligação de longa data à região: «Desde os primeiros passos no teatro amador, passando por toda a escolaridade até ao secundário, que o Seixal é sinónimo de casa».

O ator deixou um agradecimento especial ao Sr. Presidente Paulo Silva pela «distinção que muito me orgulha», acrescentando ainda: «Um abraço especial aos meus conterrâneos do Seixal».

A distinção gerou uma onda de carinho nas redes sociais, onde a caixa de comentários foi inundada de elogios como: «Espetacular», «Muito mérito de fato habita em ti meu querido. Parabéns!», «Uepa! Um medalhado! Parabéns» e «Merecidíssimo».

Veja a partilha, aqui:

Veja também: