Atitude de Diogo Morgado é aplaudida por inúmeras pessoas: «Fizeste muito bem»

Diogo Morgado recorreu ao Instagram, esta terça-feira (10 de setembro de 2024), para fazer uma reflexão sobre os «atores mais velhos», que está a ser muito aplaudida.

«Escreve-se pouco para atores mais velhos de facto. Escreve-se pouco aos olhos das crianças.

Escreve-se pouco para o coração, com medo de ser lamechas. Sobre os sonhos e as aventuras de quando éramos crianças e tudo era possível.

Sobre a altura na vida que temos tantas histórias para contar.

Escreve-se pouco sobre histórias. Decidi tentar…», escreveu acompanhado de uma fotografia de Carlos Areia e de Gonçalo Pichel Menino.

A publicação do artista está a receber inúmeros elogios: «Obrigado por incluires os “jovens há mais tempo” nos teus retratos da sociedade em que vivemos. O seu contributo enriquece as tramas (e o drama)», «E fizeste muito bem @diogomorgado ,se Deus quiser todos vamos chegar a "velhos" portanto vai calhar a todos , e os "velhos" são uma mais valia no meio artístico. Parabéns para ti e todos os nossos "velhos"», «Fiquei toda arrepiada, Devemos honrar os actores mais velhos».

Recorde-se que Diogo Morgado faz parte do elenco de “Vizinhos para sempre”, a nova série da TVI e da Prime Video, produzida pela See My Dreams.

Uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.