Diogo Morgado rendido a Áurea: a história que poucos conhecem

  • Joana Sequeira
  • Há 3h e 23min
Diogo Morgado rendido a Áurea: a história que poucos conhecem

Diogo Morgado contou no Dois às 10 como surgiu a escolha de Áurea para protagonista do filme “O Lugar dos Sonhos”. Descubra a história e o percurso do ator na TVI.

Diogo Morgado, de 44 anos, e Áurea, de 37, marcaram presença, esta manhã, no programa “Dois às 10”, onde estiveram à conversa com Cristina Ferreira e Cláudio Ramos sobre o novo filme “O Lugar dos Sonhos”, realizado pelo ator.

Durante a entrevista, Diogo Morgado revelou como surgiu a ideia de ter Áurea como protagonista: 

“Eu vi um concerto dela, em Corroios, e vejo uma moça loira de vestido branco a cantar descalça... uma imagem muito forte. Cantava maravilhosamente bem e aquilo ficou marcado. Uma semana depois, vejo uma entrevista dela (...) quando eu estava a escrever ‘O Lugar dos Sonhos’, eu queria uma mãe que fosse intuitiva, queria que fosse criada uma empatia imediata com a pessoa sem ser uma atriz que tivesse muitas camadas...”, explicou o realizador.

A cantora aceitou o desafio e tornou-se uma das protagonistas do filme “O Lugar dos Sonhos”, que acaba de estrear nos cinemas. Diogo Morgado destacou ainda a “aventura emocional” que foi trabalhar com Áurea e dar vida a um projeto que idealizou há muitos anos.

Diogo Morgado é um dos atores portugueses mais internacionais da sua geração, com carreira feita tanto em Portugal como nos Estados Unidos, onde ganhou fama mundial ao interpretar Jesus Cristo na série “The Bible”.

Na TVI, o ator consolidou-se em produções de grande sucesso, como “A Teia”, “Ouro Verde” — novela premiada com um Emmy Internacional —, “Vingança” e “Amo-te Teresa”, um dos grandes clássicos da ficção portuguesa. Neste momento, o ator dá vida a Virgílio em "A Protegida." Além da representação, Diogo Morgado tem-se afirmado como realizador e produtor, conciliando a sua carreira em Portugal com projetos no estrangeiro.

 

Veja, agora, algumas imagens de Áurea e Diogo Morgado que preparámos par si.

