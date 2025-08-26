O vestido que todos falam: Áurea arrasa na antestreia de «O Lugar dos Sonhos»

Com estreia marcada para 28 de agosto, “O Lugar dos Sonhos” é a mais recente longa-metragem de Diogo Morgado, protagonizada por Áurea, Carlos Areia e José Fidalgo, entre outros atores nacionais. A história acompanha a relação entre um avô e um neto que, apesar de pouco se conhecerem, descobrem ao longo de um verão uma nova proximidade através da magia do cinema.

O filme, rodado entre Lisboa e o Alentejo, presta homenagem à sétima arte e ao poder das histórias que marcam gerações. Para além dos protagonistas, o elenco integra ainda Carmen Santos, Gonçalo Menino e Maria Viralhada, reforçando a presença de nomes de relevo do panorama artístico português.

Na antestreia de O Lugar dos Sonhos, realizada a 25 de agosto no Cinema São Jorge, em Lisboa, marcaram presença o realizador Diogo Morgado, as estrelas Áurea, Carlos Areia e José Fidalgo, bem como vários membros do elenco, entre eles Carmen Santos, Gonçalo Menino e Maria Viralhada.

A artista que retirou todos os olhares para si foi Áurea, deslumbrante num vestido branco curto e volumoso, um modelo que gerou intensa reação nas redes sociais e foi amplamente comentado pelos seguidores.

Foi precisamente nesse evento que a atriz e cantora Áurea se destacou com um vestido branco curto, volumoso e impactante, um look que não passou despercebido e gerou inúmeros comentários nas redes sociais.

Relembre-se que Aurea tem uma relação muito especial com os atores Carlos Areia e Rosa Bela. O casamento contou com a presença de familiares e amigos, entre eles várias caras bem conhecidas da televisão portuguesa, como Nélson Lisboa, Diana Lucas, Xana Carvalho, Rúben Pacheco Correia, David Mesquita, Zulmira Garrido e Sara Norte que fizeram questão de celebrar o momento ao lado dos noivos. Mas a convidada de peso, que até cantou e encantou foi Aurea. Ora veja o momento:

