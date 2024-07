Diogo Morgado abre o coração: «Mexeram-me por dentro… e agora estão algures lá em cima a olhar para mim»

Esta quinta-feira, 11 de julho de 2024, Diogo Morgado recorreu às redes sociais para desabafar sobre o que tem sentido ultimamente.

«Ninguém cresce confortável. Ninguém aprende a fazer certo. A curiosidade a cada esquina por tudo o que não encaixa. Sempre fui a contradição, o não ir atrás da manada. É difícil não encaixar, navegar na convenção, quando o seu sentido é ego, vaidade ou a percepção que têm de nós. Para quê? Tantos me conhecem, poucos sabem quem sou. Sei que não encaixo. Sei que nada sei. Abraço a ignorância ingénua de quem tem a fome de amanhã aprender mais, e de errar outra vez. É isso que me põe o sangue a correr. Nada é certo, e o que é certo, não me chega. É a procura, é a procura. A vida está na procura. Estou certo de que nunca estarei certo, a não ser na certeza que morrerei na procura. Assumo que sou caminho. Não sou quem chega. Pois quando chego, na verdade já parti noutra busca. O destino não me interessa. É a procura. São as questões. É o repensar. Corro milhas na minha cabeça na procura», começou por escrever.

Depois, o ator falou sobre quem perdeu e como isso «mexeu» com ele: «A purga terminou. Perder desta vida, quem fez parte de nós, quem nos viu crescer, mexe-nos por dentro. Faz-nos coisas aqui dentro. Um misto de medo, saudade e frenesim pela vida que nos resta. Estamos todos a viver a vida que nos resta. Vamos sorrir para quem nos olha. Vamos perguntar como estão? … e esperar a resposta. Vamos resgatar gargalhadas alheias, sabendo que são jóias de vida que levamos para casa. Não via assim, não sentia assim… não me expunha ou escrevia assim… mas mexeram-me por dentro… e agora estão algures lá em cima a olhar para mim. A tomar conta, a tomar nota. Celebrar o que quer que nos faça bem, afastando o que não faz, mesmo que não encaixe na convenção, no esperado, mesmo que aos outros não faça sentido».

Por fim, Diogo falou sobre o novo projeto que abraçou e como isso está a ter influência na sua vida: «Estas fotos foram tiradas nos ensaios da série que estou a fazer e que brevemente vão poder ver. Nelas há a busca, há a esperança e o gozo. Em cada cena pensar “eles vão divertir-se tanto quando virem isto” saber que vou resgatar gargalhadas. Saber que voltei a dar quando estava inteiro. Precisava disto… e precisava de o escrever. Pois não se sabe o que amanhã trará… Gratidão profunda a todos que estão desse lado…».

De relembrar que o último papel do ator na ficção da TVI foi em «Para Sempre», agora está a gravar a série «Vizinhos»: