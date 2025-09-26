Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão

O ator Diogo Morgado que dá vida a Virgílio na novela «A Protegida» tornou-se um dos rostos mais reconhecidos da ficção nacional, marcando presença em várias novelas da TVI, onde conquistou o público pela sua versatilidade e carisma. Ao longo da sua carreira, foi protagonista de projetos de grande sucesso, consolidando-se como um dos nomes de referência da representação em Portugal e abrindo portas também para o mercado internacional.

Apesar do reconhecimento além-fronteiras, Diogo Morgado garante que a sua verdadeira missão é em Portugal. O ator e realizador não gosta do rótulo de “Hot Jesus” — que lhe foi atribuído após interpretar Jesus Cristo na minissérie norte-americana The Bible — e sublinha que mais do que fama ou dinheiro, o que o move é servir as pessoas e inspirar através de histórias.

Em entrevista ao podcast “Em 40 Minutos”, o ator confessou: "Eu vim-me embora dos Estados Unidos por um sonho, por acreditar que em Portugal posso fazer a diferença."

Ao longo da conversa, Diogo Morgado destacou a sua paixão pelo cinema como uma forma de tocar e transformar vidas, reforçando que o seu verdadeiro objetivo não é ser apenas mais um nome em Hollywood, mas sim criar projetos que deixem marca e inspirem o público português.

Recentemente, a 28 de agosto, estreou a longa-metragem “O Lugar dos Sonhos”, um projeto que descreve como uma homenagem ao cinema e ao poder transformador das narrativas, inspirado sobretudo no clássico “Cinema Paraíso”.

Com este percurso, Diogo Morgado reafirma-se como um artista comprometido com a cultura nacional, mostrando que, para si, o verdadeiro sucesso está em contar histórias que tocam o coração e servem as pessoas.

