Diogo Morgado reage a publicação de Inês Herédia: «Várias coisas erradas»

Inês Herédia partilhou um vídeo divertido ao lado do colega e amigo Diogo Morgado. No vídeo, filmado pela atriz, os dois surgem a usar um filtro, enquanto Diogo, entusiasmado e concentrado, conta histórias à colega.

Diogo Morgado não deixou o momento passar e reagiu à partilha com bom humor: «Várias coisas erradas neste post da Inês Herédia. A começar pelo EXAGERO de filtros que ela põe. Segundo o facto de NÃO levar a sério assuntos fracturantes da sociedade».

Inês Herédia não tardou a responder à provocação com a sua habitual leveza: «Nunca ponho filtros, foi só hoje, não me julguem. Estive 3 horas em lágrimas. Estou com cara de elefante. O importante a reter é que Diogo Morgado tem uma cena por eletrodomésticos, mas cada um com a sua».

Veja o vídeo, aqui:

