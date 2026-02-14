Diogo Morgado partilha momento difícil de luto: «Tenho o coração pesado»

  • TVI Novelas
  • Há 58 min
Diogo Morgado partilha momento difícil de luto: «Tenho o coração pesado» - TVI

O ator fez uma emotiva partilha.

A morte de James Van Der Beek, ator conhecido da série «Dawson’s Creek», provocou uma reação de tristeza de Diogo Morgado nas redes sociais. Num testemunho publicado no Instagram, o ator português recordou não só o colega de profissão, mas sobretudo o homem que conheceu de perto durante as gravações de CSI. “Foi cedo demais”, escreveu, numa mensagem marcada pela revolta perante uma doença que descreve como “sem sentido”.

Diogo Morgado revelou que teve o privilégio de trabalhar com Van Der Beek e de partilhar momentos fora de cena, sublinhando a generosidade, criatividade e ética profissional do ator norte-americano. “Era tão especial que por vezes até duvidava”, confessou, numa homenagem que rapidamente tocou seguidores e colegas. O ator destacou ainda o facto de nada fazer prever um desfecho tão trágico: jovem, atlético, disciplinado e pai de seis filhos, James era, nas suas palavras, alguém que “fazia tudo certo”.

No desabafo, o ator português questiona o sentido da vida e a imprevisibilidade da doença, admitindo ter o “coração pesado”. A reflexão ganhou ainda mais força por se tratar de alguém que, segundo Diogo, cultivava hábitos saudáveis e uma forte dimensão espiritual. “Há alturas em que nos questionamos profundamente qual o sentido disto tudo”, escreveu.

Entre as várias reações à publicação, destacou-se o comentário de Sofia Cerveira, que deixou uma mensagem de carinho: “Cedo demais 🤍 Viver o hoje, o melhor que soubermos 🙏 Beijinho querido Diogo!”. Uma frase simples, mas que resume o apelo deixado por Morgado: valorizar o presente, porque o amanhã nunca é garantido.

James Van Der Beek ficou conhecido mundialmente pelo papel de Dawson Leery na série juvenil que marcou uma geração no final dos anos 90. A sua morte gerou uma onda de consternação entre fãs e colegas. No final da sua mensagem, Diogo Morgado deixou ainda um abraço “a todos aqueles que já foram tocados por esta doença atroz”, encerrando a homenagem com um vídeo dos dois, como tributo à amizade e aos momentos que partilharam juntos.

Recorde que Diogo Morgado dá, atualmente, vida a Virgílio na novela «A Protegida»:

