Vem aí em «A Protegida»: Ciumento e descontrolado, Virgílio humilha Gonçalo e acaba expulso

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) continua desconfortável com a presença de Virgílio (Diogo Morgado) e Gonçalo (João Bettencourt) nota que algo se passa. Virgílio, já embriagado, vai até à mesa de Aruna e pergunta-lhe se já o esqueceu. Gonçalo percebe que Virgílio é o ex-namorado de Aruna e defende-a. Virgílio não gosta e provoca-o. Óscar (Joaquim Horta) intervém e Virgílio ameaça-o.

Virgílio humilha Gonçalo e diz que ele não pode dar nada a Aruna. Gonçalo exalta-se e Óscar tenta levá-lo dali, mas Gonçalo não permite e enfrenta Virgílio. Aruna fica muito constrangida. Virgílio diz que Aruna nunca vai gostar de Gonçalo, como gosta dele. Anita expulsa Virgílio dali.

Isabel vai atrás de Virgílio, fingindo-se preocupada com ele. Virgílio está descontrolado por ter visto Aruna com Gonçalo, dando a entender que afinal tem sentimentos e gosta mesmo de Aruna. Isabel fica satisfeita por descobrir isso, pois agora tem uma carta para usar com Virgílio.

Recorde-se que já não é a primeira vez que Virgílio os vê juntos: