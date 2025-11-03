Vem aí «A Protegida»: Virgílio usa a morte de Benedita para levar o seu plano maléfico em frente

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre) entra com Óscar (Joaquim Horta) e repara na carta deixada por Benedita. Laura começa a ler e comove-se. Benedita diz ter muito orgulho na filha e pede-lhe para assumir o seu lugar enquanto matriarca da família. Benedita revela que lhe deixou o palacete.
Mariana (Matilde Reymão) lê a carta que a avó lhe deixou, onde explica algumas das suas vontades e dá uma pista sobre algo, que deixa Mariana confusa. Benedita pede ainda a Mariana para falar com o tio e Mariana lê essa parte da carta só para si, deixando José Diogo (Pedro Sousa) alerta.
Virgílio (Diogo Morgado) chora. Está verdadeiramente abalado com a morte de Benedita. Depois liga a Jorge (Paulo Pires) e pergunta-lhe se já sabe o que aconteceu. Virgílio conta a Jorge que Benedita morreu e por isso está na altura de dar a estocada final. Virgílio diz-lhe que tem de aproveitar agora que Mariana e Laura não vão ter cabeça para mais nada.
Recorde-se que Virgílio e Jorge são cúmplices desde o começo: