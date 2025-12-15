A Protegida

Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

  • TVI Novelas
  • Hoje às 10:02
Vem aí «A Protegida»: Anita perde a paciência e enfrenta Héctor sem piedade

Mariana está no centro de tudo!

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) , Héctor (Christian Escuredo) e Bárbara passam algum tempo a jogar bilhar. Durante o jogo, Héctor tenta perceber com mais detalhe qual é exatamente o tipo de trabalho que Bárbara faz. Quando ficam a sós, ele revela o verdadeiro motivo do seu interesse: precisa que ela falsifique identidades. Bárbara percebe rapidamente que Héctor está disposto a pagar bem pelo serviço e acaba por aceitar.

Pouco depois, Anita (Marina Mota) encontra o filho e abraça-o, mas Héctor não corresponde ao entusiasmo. De forma fria e distante, diz-lhe apenas que “já vai ter com ela”, e afasta-se.

Héctor dirige-se para sair do local sem voltar a falar com a mãe. Anita segue-o e confronta-o, cansada da forma distante e dura com que ele a tem tratado. Diz-lhe que quer apenas o seu bem e que não compreende a insistência dele em continuar atrás de Mariana (Matilde Reymão), quando esta lhe deixou claro que não o ama. Anita conta ainda que Mónica esteve presente, ao que Héctor responde que já falou com ela.

Relembre-se que Mariana já avisou Hector que não quer nada com ele: 

 

