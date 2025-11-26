A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

O marido de Aruna está completamente descontrolado.

Em «A Protegida», Diana avisa Laura (Alexandra Lencastre) e Mariana (Matilde Reymão) que Virgílio (Diogo Morgado) está ali para falar com elas. Laura e Mariana estranham que ele as tenha procurado tanto tempo depois e Laura acha que não pode ser nada de bom. Mariana tenta ser mais otimista, mas começam a ouvir pratos a partirem-se e vão a correr ver o que se passa.

Virgílio continua a partir pratos. Mariana tenta impedi-lo. Ele quer que Mariana sinta o prejuízo, tal como ele sentiu, pois sente-se enganado pelo valor que recebeu da herança e acha que Mariana o induziu em erro. Laura não quer acreditar que Virgílio ainda se esteja a queixar, depois de tudo o que fez. Ele diz-lhes umas verdades e sai desembestado.

Recorde a condição que havia para Virgílio ter direito à herança:

