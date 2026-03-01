Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) sai do banho e encontra Virgílio (Diogo Morgado) deitado no sofá. Aruna fica tensa e pergunta-lhe se veio buscar alguma coisa. Virgílio diz que veio buscar o que é seu e num ímpeto beija Aruna.
Aruna e Virgílio fizeram amor e Aruna depreende que aquilo são tréguas. Virgílio explica que não sabe bem o que sente, mas não quer ficar sem Aruna. Ela pergunta-lhe se já aceita o bebé e se já falou com o médico, mas Virgílio ainda não está muito convencido. Aruna tem esperança que Virgílio mude quando vir o bebé, mas ele não pensa da mesma forma.
Recorde-se que Virgílio não aceita esta gravidez: