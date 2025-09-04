Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) entrega o resultado das análises a Virgílio (Diogo Morgado) e mostra-se muito surpreendida por acusarem cocaína. Virgílio diz que não é possível e fica confuso por ter recebido o resultado, quando supostamente deitou a sua amostra para o lixo.
Virgílio está aterrorizado por Aruna ter tido acesso ao resultado das análises e diz-lhe que aquilo é confidencial. Aruna pergunta-lhe se preferia que fosse a médica a ver o resultado. Virgílio implora a Aruna para não mostrar aquilo a ninguém. Jorge (Paulo Pires) filma a conversa, escondido no esconderijo.
Virgílio implora a Aruna para não mostrar o resultado das análises a ninguém. Aruna vai embora sem revelar o que vai fazer. Jorge surge do esconderijo e diz que é capaz de contar a alguém. Virgílio pergunta a Jorge quanto dinheiro quer, para não contar aquilo a ninguém, mas ele diz que não é dinheiro que quer e que lhe dirá mais tarde o que será. Virgílio fica profundamente perturbado
