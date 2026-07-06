Os olhares, os beijos e as intrigas sem interrupções?
TORNE-SE PREMIUM

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio não consegue lidar com a emoção e deixa Aruna sozinha

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 41min
Vem aí em «A Protegida»: Virgílio não consegue lidar com a emoção e deixa Aruna sozinha - TVI

Uma reação inesperada.

7 Maravilhas de Portugal: vote no seu preferido!
VOTE NA APP

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) conversa com Gina (Paula Neves) sobre o que se passou e como ficou nervosa. Aruna diz que parece que está tudo contra aquela gravidez e Gina pergunta se não será só Virgílio. Aruna diz que ele está melhor. Catarina adormeceu Nuninho e Gina agradece-lhe. Gina dá um doppler fetal a Aruna, para poder ouvir o coração do bebé sempre que quiser.

Aruna chega a casa e Virgílio (Diogo Morgado) olha para ela preocupado, pois já sabe o que se passou. Ele diz que a médica lhe ligou e o alertou para os malefícios de Aruna andar ansiosa. Aruna diz que tem uma coisa que a vai ajudar e pousa o doppler na barriga, para que Virgílio oiça o coração do bebé. Ele fica assoberbado e diz que tem de sair. Aruna fica sozinha e confusa.

Recorde-se que Virgílio não tem aceitado muito bem esta gravidez:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Clarice tem um pretendente. E, nem imagina quem é

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Laura vive novo pesadelo

A Protegida
Ontem

A Protegida: Traficante faz mal a Laura?

A Protegida
sáb, 4 jul

A Protegida: Francisco impõe condição para não seguir para tribunal

A Protegida
sáb, 4 jul

A Protegida: Isabel revolta-se por Óscar recusar-lhe ajuda

A Protegida
sáb, 4 jul

Vem aí em «A Protegida»: Aruna faz descoberta assustadora e entra em desespero

A Protegida
sex, 3 jul

Vem aí em «A Protegida»: Margarida corre contra o tempo para esconder segredo de Clarice

A Protegida
seg, 29 jun
Mais A Protegida

Mais Vistos

Férias de sonho! Ana Guiomar vive experiência incrível num dos destinos mais invejados. Mas, há outra famosa lá

sáb, 4 jul
1

O verão de Diogo Amaral e Jessica Athayde entre Bali e Algarve: Veja as imagens das férias em família

28 ago 2025
2

Exclusivo «A Madrasta»: Diana regressa e confronta todos

A Madrasta
dom, 28 jun
3

Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima monta altar para Dudu e faz um pedido desesperado a Sammy

Terra Forte
ter, 23 jun
4

Estas são as imagens da casa nova de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey — e há um detalhe único

14 out 2025
5

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Terra Forte
sex, 3 jul
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Madrasta: Diana monta uma armadilha a Pedro, às irmãs e amigos dele

A Madrasta
sex, 3 jul

Vem aí em «Terra Forte»: Carla esquece José e conhece um homem que muda tudo

Terra Forte
sex, 3 jul

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

sex, 3 jul

Júlia Palha irreconhecível com novo visual: a cor de cabelo que ninguém esperava

qui, 2 jul

Lembra-se de Camy Ribau, a Dani de «Terra Forte», assim? Fez uma mudança radical de visual e está irreconhecível

sex, 3 jul

Vem aí em «A Madrasta»: Laura ameaça revelar a verdade sobre a mãe de João Maria

A Madrasta
sex, 3 jul
FORA DO ECRÃ

Ana Guiomar está rendida a Bali. Mas é outro detalhe que está a chamar a atenção

Festa é Festa
Hoje

Lembra-se desta atriz? A fotografia de infância está a surpreender os fãs e traz uma história insólita

Ontem

Lembra-se de Regina de «Cacau»? A atriz é um verdadeiro furacão que continua a brilhar

Cacau
Ontem

Férias de sonho! Ana Guiomar vive experiência incrível num dos destinos mais invejados. Mas, há outra famosa lá

sáb, 4 jul

Diogo Valsassina surpreende a Internet com vídeo que está a dar que falar: «Os meus amigos vão me matar»

sex, 3 jul

Filha de Sara Prata prepara-se para enfrentar desafio. A despedida que emocionou a atriz: «Já sinto as lágrimas a querer cair»

sex, 3 jul
Mais Fora do Ecrã