Vem aí em «A Protegida»: Virgílio não consegue lidar com a emoção e deixa Aruna sozinha

Em «A Protegida», Aruna (Noua Wong) conversa com Gina (Paula Neves) sobre o que se passou e como ficou nervosa. Aruna diz que parece que está tudo contra aquela gravidez e Gina pergunta se não será só Virgílio. Aruna diz que ele está melhor. Catarina adormeceu Nuninho e Gina agradece-lhe. Gina dá um doppler fetal a Aruna, para poder ouvir o coração do bebé sempre que quiser.
Aruna chega a casa e Virgílio (Diogo Morgado) olha para ela preocupado, pois já sabe o que se passou. Ele diz que a médica lhe ligou e o alertou para os malefícios de Aruna andar ansiosa. Aruna diz que tem uma coisa que a vai ajudar e pousa o doppler na barriga, para que Virgílio oiça o coração do bebé. Ele fica assoberbado e diz que tem de sair. Aruna fica sozinha e confusa.
Recorde-se que Virgílio não tem aceitado muito bem esta gravidez: