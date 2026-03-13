Vem aí em «A Protegida»: Virgílio provoca um aborto a Aruna

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) preparou um almoço romântico e coloca comprimidos no sumo de Aruna (Noua Wong), que lhe vão provocar um aborto. Aruna chega e estranha aquele gesto de romantismo. Virgílio diz que faz qualquer coisa para a ter só para ele. Aruna acha que aquilo é uma declaração de amor, diz-lhe que o ama e bebe o seu sumo.

Aruna está sentada no sofá, quando sente um desconforto. Chama por Virgílio e sente uma dor. Olha com medo para a zona onde está sentada e vê uma mancha de sangue. Virgílio já estava à espera daquilo e desvaloriza, mas Aruna está em sofrimento e ele não consegue vê-la assim. Aruna pede-lhe para a levar para o hospital.

Recorde-se que Virgílio tem sido muito cruel para Aruna: