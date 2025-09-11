A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Carlota é raptada e por quem menos espera

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 19min
Vem aí em «A Protegida»: Carlota é raptada e por quem menos espera - TVI

A bebé corre risco de vida?

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) espalha um soporífero pelo Palacete. Virgílio entra no quarto de Mariana (Matilde Reymão) com cuidado, mas Mariana está completamente adormecida. Virgílio pega em Carlota e diz que a vai levar.

Laura (Alexandra Lencastre) acorda e estranha ser tão tarde. Laura chama Jorge (Paulo Pires), que continua a dormir e diz-lhe que se deixaram dormir. Jorge também fica surpreendido e queixa-se que se sente meio zonzo. Laura sente o mesmo. Mariana acorda zonza e estranha. Levanta-se para ver a filha, mas está trôpega. Mariana fica surpresa e confusa ao ver que a filha não está no berço.

Jorge diz que o produto era mesmo forte e que ainda está zonzo. Jorge pergunta-lhe se correu tudo como planeado e Virgílio diz que sim. Jorge pergunta se Mariana já acordou e diz que quando der pela falta da filha, vai começar o jogo.

FLASHBACK Virgílio passou a noite com Carlota na estufa, para que não inalasse o gás. Deixa a bebé a dormir e escreve um bilhete para ser lido por quem a encontrar.

Recorde-se que têm acontecido coisas estranhas junto de Carlota:

Relacionados

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio fica em pânico com resultado das análises

Vem aí em «A Protegida»: Sofia vive episódio de terror e destruição

A Protegida

Vem aí em «A Protegida»: Carlota é encontrada sozinha e com um bilhete ameaçador

A Protegida
Hoje

A Protegida: Obcecado, Hector beija Mariana à força

A Protegida
Ontem

Mariana toma a melhor decisão: «Queres ser madrinha da Carlota?»

A Protegida
Ontem

A Protegida: A proposta tentadora de Laura a Óscar

A Protegida
Ontem

Benedita chama Mariana à razão: «Tu é que sabes se faz sentido...»

A Protegida
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Ninguém escapa! Clarice dá o golpe a Óscar

A Protegida
Ontem
Mais A Protegida

Mais Vistos

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set
1

Ator da TVI cumpre promessa e deixa os seguidores emocionados: «Perdeu a visão devido a um tumor»

qua, 25 jun
2

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
ter, 9 set
3

Ainda se lembra como era Alexandra Lencastre em 1995? Recorde-se aqui

12 ago 2024
4

Finalmente! Aspirador que deixa sofás, vidros e carpetes como novos está a menos de 100 euros

Ontem
5

O aspirador 6 em 1 que limpa até líquidos e custa menos do que imagina

Ontem
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «A Fazenda»: Decisão drástica de Talu deixa todos em choque

A Fazenda
Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Sem rodeios, Laura revela a Jorge o que sente por Óscar

A Protegida
Ontem

Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome

Ontem

Sofia Aparício corre perigo de vida em Flotilha Humanitária rumo a Gaza

ter, 9 set

Ator da TVI dá entrada no hospital: «A pior notícia que podia ter era esta»

ter, 9 set

Vem aí em «A Fazenda»: Joel recebe a melhor notícia de sempre

A Fazenda
ter, 9 set
FORA DO ECRÃ

"Já não é a primeira vez": Fernanda Serrano vive situação delicada e faz denuncia

Ontem

Filho de Kelly Bailey e Lourenço Ortigão encanta seguidores com gesto emocionante

Ontem

Já nasceu o filho de Gabriela Barros e Miguel Thiré: descubra o significado surpreendente do nome

Ontem

AGIR e Catarina Gama vão ser pais. Eis o (grande) detalhe que poucos repararam

ter, 9 set

Helena Isabel vai ser avó pela primeira vez: reação da atriz derrete fãs

A Fazenda
ter, 9 set

Todos a conhecem por Alexandra Lencastre, mas o seu nome verdadeiro poderá ser uma surpresa para os fãs

A Protegida
ter, 9 set
Mais Fora do Ecrã
IOL Footer MIN