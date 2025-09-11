Vem aí em «A Protegida»: Carlota é raptada e por quem menos espera

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) espalha um soporífero pelo Palacete. Virgílio entra no quarto de Mariana (Matilde Reymão) com cuidado, mas Mariana está completamente adormecida. Virgílio pega em Carlota e diz que a vai levar.
Laura (Alexandra Lencastre) acorda e estranha ser tão tarde. Laura chama Jorge (Paulo Pires), que continua a dormir e diz-lhe que se deixaram dormir. Jorge também fica surpreendido e queixa-se que se sente meio zonzo. Laura sente o mesmo. Mariana acorda zonza e estranha. Levanta-se para ver a filha, mas está trôpega. Mariana fica surpresa e confusa ao ver que a filha não está no berço.
Jorge diz que o produto era mesmo forte e que ainda está zonzo. Jorge pergunta-lhe se correu tudo como planeado e Virgílio diz que sim. Jorge pergunta se Mariana já acordou e diz que quando der pela falta da filha, vai começar o jogo.
FLASHBACK Virgílio passou a noite com Carlota na estufa, para que não inalasse o gás. Deixa a bebé a dormir e escreve um bilhete para ser lido por quem a encontrar.
Recorde-se que têm acontecido coisas estranhas junto de Carlota: