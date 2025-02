Vem aí em «A Protegida»: Vírgilio só quer ver a sobrinha Mariana pelas costas

Em «A Protegida», Laura (Alexandra Lencastre), Benedita (Maria do Céu Guerra), Mariana (Matilde Reymão), José Diogo (Pedro Sousa), Virgílio (Diogo Morgado) e Jorge chegam à festa e apreciam a decoração da mesma. Laura tenta falar com Jorge (Paulo Pires), mas ele ignora-a, o que a deixa triste. Virgílio chama-o à atenção pela forma como fala com Laura, mas Jorge não quer saber.

Virgílio avisa Jorge para ter cuidado com a forma como trata Laura, pois ela é carente, mas não é estúpida. Ele aconselha-o a não insistir no aumento ou vai parecer ganancioso. Jorge aconselha Virgílio a divertir-se e sugere que meta conversa com uma mulher que está a olhar para ele. Virgílio não está interessado e pede-lhe para se focar em expulsar Mariana de Vale do Rio.

Não pode perder os próximos episódios em TVI e TVI Player.