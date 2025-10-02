Vem aí em «A Protegida»: Virgílio, Óscar e Isabel são apanhados com droga pela polícia

Em «A Protegida», Virgílio (Diogo Morgado) pinta um quadro, enquanto bebe. Isabel (Sara Barradas) aparece e convida-o para sair. Virgílio fica surpreendido com a visita dela. Aceita o convite, mas diz que Aruna (Noua Wong) é capaz de vir ali ter. Isabel não sabia que eles tinham voltado a namorar e espera que ela não lhe estrague os planos.
Isabel entra com Virgílio e vai ter com o irmão para lhe arranjar cocaína. Óscar (Joaquim Horta) não queria que a droga fosse usada para aquele fim, mas também se quer vingar de Virgílio e cede. Clarice (Fernanda Serrano) aparece e diz que tentou convencer Jorge a fazer o que Óscar lhe pediu, mas ele não colaborou.
Clarice finge-se muito aflita. Diz que fez de tudo para Jorge contar a verdade a Laura (Alexandra Lencastre), mas ele recusou-se e ameaçou-a a ela e aos filhos. Óscar acredita em Clarice. Dois PJs chegam junto de Óscar e dizem que receberam uma denúncia por tráfico de droga. Óscar fica surpreendido e tenso.
Os polícias começam a revistar tudo e encontram a droga.
