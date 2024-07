Diogo Morgado faz reflexão hilariante sobre as «pessoas que dizem que treinam para poder comer»

Na última semana, Diogo Morgado tem 'presenteado' os seguidores com vídeos hilariante de reflexões, durante o trânsito. E, desta vez não foi diferente.

O ator fez uma partilha, este sábado (20 de julho de 2024), com o tema: «Pessoas que dizem que treinam para poder comer».

Os seguidores apressaram-se a comentar: «Diogo adoro essas reflexões do caminho, são muito boas, porém são só verdades», «Diogo eu te admiro muito. continua a fazer vídeos porque és lindo. eu adoro os teus vídeos», «Estas reflexões são sempre bastante instrutivas!».

De relembrar que o artista está a gravar “Vizinhos para sempre”, a nova série da TVI e da Prime Video, produzida pela See My Dreams.

Uma adaptação portuguesa da série de sucesso espanhola “La Que se Avecina” que vai contar as peripécias do quotidiano de uma comunidade de vizinhos no condomínio “Terraços do Glamour”.