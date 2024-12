Diogo Valsassina reage a férias de sonho de Ana Guiomar. Saiba o que o ator disse!

Ana Guiomar rumou até ao México, mais especificamente até Holbox, para umas férias e para a passagem de ano.

Através da sua conta de Instagram, a atriz partilhou um vídeo deste destino:

Quem não resistiu em comentar foi Diogo Valsassina, o ex-companheiro da artista com quem teve uma relação durante 18 anos: «Essa viagem no início pareceu me optima para endireitar as costas».

Por sua vez, Ana Guiomar respondeu: «@diogovalsassina vou aqui com o meu Armando @sergiomotasoares».

Segundo uma partilha em que a atriz foi identificada, percebe-se ela não foi sozinha para estas férias. Mas, sim, foi na companhia de Sara Prata, João Leitão, João Cajuda, Sérgio Mota Soares e João Pedro Caldeira.

Recorde-se que Ana Guiomar e Diogo Valsassina estão separados há quase 3 meses, sendo que foi em «Morangos com Açúcar», que se conheceram.