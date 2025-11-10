Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Entre o luto e a saudade, Diogo Valsassina desabafa: «Choramos porque amamos»

Diogo Valsassina falou abertamente sobre o luto e a falta que o seu cão Bart continua a fazer.

Diogo Valsassina assinalou nas redes sociais uma data que continua a ter grande significado para si: o dia em que o seu cão Bart faria 17 anos. Numa homenagem carregada de carinho e honestidade emocional, o ator abriu o coração sobre a falta que sente do seu companheiro de tantos anos.

«No dia 2 de novembro o Bart faria 17 anos. A verdade é que ainda me custa pensar que não o tenho aqui comigo», começou por escrever. Apesar da dor, Diogo fez questão de recordar o percurso feliz que partilharam: «Sei que teve uma vida incrível, sei que tanto eu como a Guiomar lhe demos tudo o que podíamos e não podíamos e sei que ele foi um cão muito feliz e muito amado.»

O ator contou que tenta concentrar-se nessas memórias, mas admite que a saudade ainda pesa: «Mesmo assim a saudade é tão forte que dou por mim às vezes a ficar triste quando penso nele. Não devia, não devo pensar assim mas romantizar a perda de alguém, seja pessoa seja animal, faz parecer por vezes que está tudo bem quando não está.»

Numa reflexão honesta, Diogo lembrou que o luto tem o seu tempo e o seu espaço: «E está tudo certo. Não há mal nenhum nisso. Choramos porque amamos.»

A publicação termina com uma declaração de amor e um desejo que emociona quem lê: «Eu amei e amo tanto o Bart e sinto a falta dele todos os dias. E sei que vou sentir até chegar a altura em que o vou ver outra vez. E quando chegar essa altura vamos ficar assim os dois, como nesta fotografia, abraçados um ao outro o tempo que quisermos. Te amo, meu cão especial. Até um dia.»

A homenagem de Diogo Valsassina mostra o lugar profundo que Bart ocupava na sua vida e lembra que os vínculos com os animais de companhia são, muitas vezes, tão fortes quanto os humanos e deixam memórias que continuam a acompanhar-nos muito para além do último adeus.

