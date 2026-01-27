“Ajuda”: Diogo Valsassina vive momento caótico

O ator português Diogo Valsassina, conhecido do grande público pelo papel de Tozé na icónica série “Morangos com Açúcar”, voltou a arrancar sorrisos aos seus seguidores ao partilhar, nas redes sociais, um momento bem-humorado do seu dia a dia. Desta vez, o protagonista da publicação não foi um projeto profissional, mas sim a sua paixão pelos cães.

Numa partilha descontraída e cheia de energia, o ator mostra-se a passear os seus três cães em simultâneo, numa tarefa que rapidamente se revela tudo menos simples. Entre trelas cruzadas, cães cheios de entusiasmo e um ritmo acelerado, Diogo surge visivelmente atarefado, sem perder o sentido de humor que o caracteriza.

Com ironia e boa disposição, o ator acaba por pedir “ajuda” aos seguidores, não só para o desafio de conseguir passear três cães ao mesmo tempo sem ficar completamente enrolado nas trelas, mas também para lidar com outro pormenor inesperado: o cabelo despenteado, vítima do mau tempo. “Ajuda para o cabelo, já agora”, brinca Diogo, arrancando gargalhadas a quem o acompanha online.

A publicação rapidamente gerou reações, com muitos fãs a identificarem-se com a situação e a elogiarem a espontaneidade e simplicidade do ator.