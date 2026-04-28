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Diogo Valsassina arrisca em compra insólita e mostra resultado final hilariante

  • TVI Novelas
  • Hoje às 16:15
Diogo Valsassina arrisca em compra insólita e mostra resultado final hilariante - TVI

A conquistar a internet.

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Diogo Valsassina, de 39 anos, é um ator e apresentador português amplamente reconhecido pelo público pelo papel de Tozé na série juvenil “Morangos com Açúcar”, personagem que marcou uma geração e que continua a ser recordada com carinho.

Ao longo dos anos, o ator tem mantido uma relação próxima com os seguidores, destacando-se pela sua genuinidade, sentido de humor e forma descontraída de comunicar nas redes sociais. E foi precisamente através dessas plataformas que voltou recentemente a dar que falar.

Diogo Valsassina partilhou um vídeo surpreendente que rapidamente despertou a curiosidade dos fãs. O registo começou de forma aparentemente normal, mostrando o lavatório da casa de banho do ator. No entanto, poucos segundos depois, a publicação tomou um rumo completamente inesperado.

Para surpresa de todos, Diogo revelou uma compra insólita feita através da internet: um fato de sapo totalmente verde, com capuz e a cara de um sapo incorporada.

Ora veja: 

A escolha divertida arrancou sorrisos entre os seguidores, que rapidamente reagiram ao momento. O fato, original e improvável, revelou mais uma vez o lado bem-humorado do ator, que continua a conquistar o público com a sua espontaneidade.

Além do tom cómico, a peça foi apresentada como uma solução perfeita para os dias mais frios, juntando conforto e irreverência num só visual.

Mesmo depois do sucesso alcançado em “Morangos com Açúcar”, Diogo Valsassina continua a ser um dos rostos mais acarinhados pelo público português. Seja na televisão ou nas redes sociais, o ator mantém-se presente e capaz de surpreender com conteúdos simples, divertidos e autênticos.

Com esta nova partilha, ficou novamente provado que Diogo sabe como captar atenções e arrancar gargalhadas aos seguidores.

Relembre-se do ator na série Morangos com Açúcar: 

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