«Quando o Francisco Adam morreu, para mim, os Morangos acabaram»: Diogo Valsassina recorda com saudade o inesquecível 'Dino'

Em junho de 2024, Diogo Valsassina marcou presença no programa «Goucha», onde, em conversa com Maria Botelho Moniz, recordou com emoção o seu percurso na série juvenil «Morangos com Açúcar» e a profunda amizade com Francisco Adam, cujo falecimento deixou marcas profundas no grupo de atores.​

Uma perda irreparável

Francisco Adam, que interpretava a personagem Dino, faleceu tragicamente a 16 de abril de 2006, vítima de um acidente de viação. Tinha apenas 22 anos. A notícia da sua morte foi um choque para todos, especialmente para os colegas de elenco. Diogo Valsassina, visivelmente emocionado, partilhou:​

O Adam era uma pessoa muito especial, eu era muito amigo dele, gostava muito dele e tenho uma pena terrível porque eu tenho a certeza que ele hoje seria... ele mandaria isto tudo... ele tinha uma coisa de especial que não podes identificar bem o que é que é. Ele tinha isso tudo e depois era uma pessoa incrível".​

O impacto no elenco

A morte de Francisco Adam teve um impacto profundo no elenco de «Morangos com Açúcar». O ator revelou que o grupo se apoiou mutuamente para lidar com a perda:​

Foi muito complicado... a notícia foi um choque, ninguém estava à espera.. eu era para ter estado com ele na noite anterior, não aconteceu porque eu tinha estado a gravar e ele não.. de repente uma chamada, eu estava sozinho... nós fomos o suporte uns dos outros. Perdê-lo foi arrancar um bocado de nós, mas nós apoiamo-nos uns aos outros".​

Um ponto de viragem

Para Diogo Valsassina, a morte de Francisco Adam marcou um ponto de viragem na sua relação com a série:​

Quando o Francisco Adam morreu, para mim, os Morangos acabaram... não vi nada relacionado com os Morangos durante anos... Desliguei completamente".​

Veja a conversa, aqui:

Francisco Adam é recordado com saudade, por quem acompanhou os "Morangos", mas sobretudo por todos os que contracenaram com ele.

Na altura, a TVI e a Casa da Criação tiveram de criar um final alternativo e inesperado para Dino. Recorde, no vídeo abaixo, a icónica cena do balão, na qual os colegas de elenco fazem a sua despedida, e ainda alguns dos melhores momentos da personagem:

Dino (Francisco Adam) e Susana (Diana Chaves) são duas personagens inesquecíveis da série juvenil. Tinham uma relação de amor-ódio que, inevitavelmente, se transformou numa grande paixão.

Dino, personagem lembrada pelo caráter engraçado e mulherengo, apaixonou-se primeiro por Soraia (Rita Pereira) e, mais tarde, por Susana (Diana Chaves). Com ambas mantinha uma relação de “cão e gato” até se apaixonar.

Reveja a icónica cena do balão, a despedida de Dino, nos «Morangos com Açúcar».