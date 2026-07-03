Diogo Valsassina surpreende a Internet com vídeo que está a dar que falar: «Os meus amigos vão me matar»

Diogo Valsassina está novamente a dar que falar no Instagram. O ator, bem conhecido do público português, partilhou um novo reel no Instagram onde mostra os seus dotes musicais, mas sempre com muito humor à mistura.

No vídeo, Diogo surge de guitarra na mão a interpretar algumas músicas bem conhecidas, recriando-as de forma divertida e descontraída. O intuito foi mostrar um top 6 de músicas que o ator não gosta ou já está farto de ouvir. A publicação rapidamente chamou a atenção dos seguidores, que não resistiram a reagir ao lado mais cómico do ator.

Conhecido pelo seu sentido de humor, Diogo Valsassina aproveitou a publicação para mostrar que, além da representação, a música continua a ser uma das suas grandes paixões, especialmente a guitarra.

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios, com os fãs a destacarem não só a boa disposição do vídeo, como também a naturalidade com que Diogo alia o talento musical ao humor.

Veja a publicação aqui:

Diogo Valsassina tornou-se uma das caras mais acarinhadas da televisão portuguesa depois de interpretar Tojó na série juvenil Morangos com Açúcar, papel que marcou uma geração.

Ao longo da carreira participou em vários projetos de ficção e entretenimento, mantendo uma forte ligação ao público, tanto na televisão como através das redes sociais.