«E sou mais feliz por gostar tanto dela»: Diogo Valsassina abre coração e confessa paixão

  • TVI Novelas
  • Há 1h e 21min
Uma declaração emocionante e nostálgica.

O ator português Diogo Valsassina, conhecido por interpretar Tozé na icónica série “Morangos com Açúcar”, voltou a surpreender os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação que partilha a sua paixão pela música. Na altura da série, Diogo destacou-se não apenas pela sua interpretação, mas também pelo envolvimento com a música, especialmente com a próximidade à banda DZRT, que marcou uma geração.

No post, o ator partilhou uma imagem sua a tocar guitarra num concerto, acompanhado de uma mensagem emotiva: «Ontem foi o dia mundial da Música. A Música é só uma das partes mais importantes da minha vida. Desde que decidi ter uma banda quando tinha 12 anos e que chateei os meus pais, para eles me comprarem um baixo (obrigado por terem cedido ahaha) até hoje, não há um dia que não oiça ou toque Música. Sou a pessoa que sou hoje também por causa da música. E sou mais feliz por gostar tanto dela. Seja a ouvir ou a tocar. Viva a música!»

 

Nesta publicação, Diogo revela a importância da música na sua vida, desde os primeiros passos na adolescência até à sua carreira atual. A mensagem reflete a sua ligação profunda com a arte, mostrando que a música moldou a sua personalidade e felicidade ao longo dos anos.

Os seguidores reagiram de forma entusiástica, elogiando a sinceridade do ator e a forma como partilha momentos pessoais ligados à sua paixão pela música. A publicação não só celebra o Dia Mundial da Música, mas também recorda a influência que esta teve na vida e carreira de Diogo, reforçando o seu papel como artista multifacetado.

Com esta partilha, Diogo Valsassina prova que a música continua a ser uma das maiores inspirações da sua vida, seja no palco, seja nas redes sociais, aproximando-se dos fãs através de experiências genuínas e emotivas.

Recorde-se uma das entrevistas mais emocionantes ao ator realzada por Maria Botelho Moniz: 

 

