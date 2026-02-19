“É uma vergonha”: Diogo Valsassina confessa, aos 39 anos, algo que nunca aprendeu a fazer

O ator português Diogo Valsassina, conhecido do grande público pelo papel de Tozé na icónica série «Morangos com Açúcar», voltou a conquistar os seguidores com um momento simples, bem-humorado e extremamente identificável do seu quotidiano.

Desta vez, o destaque da publicação não foi um novo projeto profissional, mas sim uma situação do dia a dia: aprender a dar um nó de gravata aos 39 anos.

Num registo descontraído e cheio de autoironia, o ator partilhou: «Eu sei. Eu sei que é uma vergonha aos 39 anos não saber dar um nó de gravata. Mas era sempre o meu pai que os dava e eu não uso assim tanto. E nunca é tarde para aprender. E agora como preciso aqui estou a expor esta tristeza. Mas de certeza que não sou único! Não sou o único pois não? Digam-me que não...»

A honestidade e o tom leve da partilha rapidamente geraram empatia entre os seguidores, que se identificaram com a situação e deixaram mensagens cheias de humor. Entre os comentários, multiplicaram-se reações como: “Também nunca soube… 🙄”; “Um Grande Abraço! de teu amigo João Caniço!”; “Eu também não sei mas com treino chegas lá. Boa sorte... estás quase mesmo🍀”; “Como eu me identifico com este post”.

Mais uma vez, Diogo Valsassina demonstrou que não é preciso um grande acontecimento para criar ligação com o público. Ao expor uma dificuldade comum com naturalidade e humor, o ator reforçou a proximidade que mantém com quem o acompanha, provando que a autenticidade continua a ser uma das suas maiores qualidades.