Atriz de novelas da TVI chora morte de uma das pessoas mais importantes da sua vida: «O nosso amor»

A atriz Diva O'Branco, conhecida pela participação em várias produções da TVI, está a viver um momento de profunda dor. A jovem artista perdeu recentemente a avó, uma das figuras mais importantes da sua vida.

Mensagem emocionante nas redes sociais

A notícia foi partilhada pela própria nas redes sociais no dia 20 de março, através de uma mensagem curta, mas carregada de significado: «O nosso amor já está em paz ⭐️🤍»

A publicação rapidamente sensibilizou seguidores e colegas, que deixaram palavras de apoio perante a perda.

Uma homenagem feita através da memória

Dias depois, Diva O’Branco voltou a falar da avó com uma nova partilha, desta vez um vídeo íntimo onde surgem momentos a sós entre as duas. Na legenda, deixou uma mensagem tocante:

«1 week today, my sweet charming granny ⭐️ Ainda bem que gravei alguns momentos ☘️ porque, no meio de tantas memórias lindas, há sempre algumas que escapam… mas tu ficas em todas.»

O registo emocionou os fãs, mostrando a forte ligação que existia entre neta e avó.

O apoio dos seguidores

A caixa de comentários encheu-se de mensagens de carinho e solidariedade, com muitos internautas a partilharem palavras de conforto: «Beijo no coração», «Um abraço apertado», «Que sempre encontre forças na tua vó».

Um rosto conhecido da ficção nacional

Diva O’Branco ganhou notoriedade ao integrar o elenco de novelas populares como «Quero é Viver» e «Festa é Festa», onde conquistou o público com o seu talento e carisma.

Um luto vivido com partilha e amor

Apesar da dor, a atriz tem escolhido homenagear a avó através da memória e das recordações partilhadas, mostrando que o vínculo entre ambas permanece vivo.

Neste momento difícil, o apoio dos fãs e a força das lembranças parecem ser um conforto essencial para a artista.