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O que é feito de…?

Foi a pequena Belinha de Doce Fugitiva. Hoje é um fenómeno que conquista milhares nas redes sociais

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 26min
Foi a pequena Belinha de Doce Fugitiva. Hoje é um fenómeno que conquista milhares nas redes sociais - TVI

A pequena Belinha de Doce Fugitiva cresceu, e agora está a conquistar a Internet. Saiba o que é feito de Beatriz Figueira

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Beatriz Figueira foi a menina que deu vida à pequena Belinha em Doce Fugitiva, novela na qual contracenava com Rita Pereira. Já passaram 20 anos e Beatriz Figueira cresceu.  É hoje uma jovem que se tornou um fenómeno nas redes sociais, sendo criadora de conteúdos.  Beatriz é formada em Marketing, Publicidade e Relações Públicas/Marketing Digital Aplicado, e dedica-se à gestão de redes sociais.

Percorra a galeria e veja como a jovem está agora.

Além de se ter destaco em Doce Fugitiva, foi em 2005 que se estreou como atriz na TVI, em «Baía das Mulheres», no papel de Sílvia (uma menina abandonada pelos pais, que foi adotada pelas personagens de Bárbara Norton de Matos e José Carlos Pereira).

A ex-atriz ainda participou em projetos da nossa estação como: «Fascínios», «Inspector Max», «Casos da Vida» e «Espírito Indomável».

 

 

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