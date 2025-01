Sara Prata está doente: «Tenho estado na cama, sem me mexer»

Esta quinta-feira, 9 de janeiro de 2024, Sara Prata recorreu à sua conta de Instagram para contar que tem estado doente.

«Não estão a perceber. Apanhei 'aquela' gripe louca que anda por aí!», começou por revelar.

A recuperação não tem estado fácil: «Desde que cheguei, tenho estado na cama, sem me mexer, com um cansaço e dores no corpo. Completamente ko».

«Valeram-me estes enfermeiros maravilhosos», concluiu, referindo-se à filha e ao seu cão de estimação.

Recorde-se que Sara Prata regressou na segunda-feira, 6 de janeiro de 2024, de umas férias no México.