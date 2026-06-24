Limpa, lava e gere-se a si próprio: o robot aspirador mais vendido da Amazon está com 42% de desconto

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há um aspirador robot que está a dominar as vendas na Amazon, é este. O Dreame L10s Ultra Gen 2 reúne tudo o que se procura num equipamento de limpeza autónoma — e durante o Prime Day desceu para os 293,18€, menos 42% face ao preço habitual.

O que o torna diferente dos outros robots

A maioria dos aspiradores robot aspira. Este vai mais longe: lava o chão, esvazia o próprio depósito, lava as mopas e seca-as com ar quente — tudo sem intervenção. A estação base inteligente faz a gestão de manutenção de forma autónoma, o que na prática significa que o utilizador só precisa de verificar o saco de 2,5 litros de vez em quando.

A potência de sucção chega aos 10.000 Pa, suficiente para pó fino, sujidade acumulada e pelos de animais em qualquer tipo de superfície.

Compre a 293,18€ na Amazon

Adapta-se à casa, não o contrário

Pelo telemóvel, é possível definir rotinas por divisão, ajustar o fluxo de água e acompanhar o mapa da casa em tempo real. O robot deteta automaticamente carpetes e levanta as mopas antes de passar por cima, sem deixar marcas de humidade nos tecidos.

O que diz quem já tem em casa

Nas avaliações da Amazon, o tema que se repete é sempre o mesmo: a sensação de não ter de pensar na limpeza do chão. Os utilizadores com animais de estimação destacam a eficácia na recolha de pelos e a consistência ao longo do tempo.

Uma oportunidade que não dura

A 293,18€, o Dreame L10s Ultra Gen 2 é uma das propostas mais sólidas desta edição do Prime Day para quem quer um robot com estação de autolimpeza sem pagar o preço de topo de gama. O desconto de 42% não vai além do Prime Day.

Compre a 293,18€ na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.