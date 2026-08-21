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Terra Forte

Exclusivo Terra Forte. Dudu faz descoberta chocante: Carmen é a sua mãe e pode impedir a sua morte

  • Ricardina Batista
  • Há 35 min
Exclusivo Terra Forte. Dudu faz descoberta chocante: Carmen é a sua mãe e pode impedir a sua morte - TVI

Maria de Fátima está quase a ser descoberta. Dudu vai ser dos primeiros a descobrir a verdadeira identidade. O jovem fica a saber que Carmen é a sua mãe e que o pode salvar da morte. E esta vai ser a sua reação

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Quer saber quando é que Maria de Fátima começa a ser desmascarada e a verdade vem ao de cima em «Terra Forte». Em exclusivo, avançamos o que vai acontecer nos próximos capítulos da novela da TVI. Dudu (Tomás Taborda) vai descobrir que Carmen (Rita Pereira) é a sua mãe e que é ela que o pode salvar da morte.

Leia agora, em pormenor, toda a sucessão de acontecimentos. E veja as imagens exclusivas na galeria.

Dani abre o jogo com Dudu e Rosinha a contar-lhes que Maria de Fátima sempre esteve mais próxima deles do que julgavam, contando-lhes que ela é Carmen.

Ambos estacam em choque. Todos dizem agora perceber por que Maria de Fátima se preocupava tanto com Dudu quando se soube que ele estava doente. Dani diz achar que Maria de Fátima fez aquele regresso para planear uma vingança contra toda a família. Dani explica a Dudu e Rosinha que não entregou Maria de Fátima à polícia por ela ter exigido que só ajudava Dudu se ela não a denunciasse, não sabendo como ela vai conseguir fazer aquilo sem revelar a sua identidade. S

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usette conta a Dani, Dudu e Rosinha que apareceu um dador compatível com Dudu, revelando ser surpreendentemente Carmen. Os jovens esboçam cara de caso.

Rosa Maria, Álvaro, José e Glória entram acelerados para impedir uma fuga de Dudu e Rosinha novamente. Susette diz-lhes que não vai ser preciso nada disso por ter aparecido alguém compatível com Dudu. Rosa Maria chora emocionada.

Rosinha diz revoltada que não é por Maria de Fátima poder salvar Dudu que isso a iliba dos seus crimes passados. Dani diz a Rosinha que isso agora não importa por Dudu precisar já dela. Dudu volta a espirrar, confirmando os receios de todos.

Todos olham espantados para Susette a contar que é Carmen quem pode salvar Dudu, parecendo que Deus interveio ali para ela vir parar àquela família.

Rosinha continua revoltada por não poderem fazer nada contra Maria de Fátima para não correrem o risco de ela fugir e já não salvar Dudu. Rosinha e Dudu negam a Álvaro, José, Glória e Carla que já soubessem que tinha aparecido um dador para Dudu, ficando atrapalhados por eles o questionarem por que então voltaram. Dani aproveita o argumento de ninguém se ter desinfetado para estar ao pé de Dudu para fugir às perguntas, saindo com o irmão a dizer que vai ver se Carmen já chegou.

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