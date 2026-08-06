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Exclusivo «Terra Forte»: Sem esperança de sobreviver, Dudu decide arriscar tudo e fugir com Rosinha

  • TVI Novelas
  • 6 ago, 17:39
Exclusivo «Terra Forte»: Sem esperança de sobreviver, Dudu decide arriscar tudo e fugir com Rosinha - TVI

Saiba o que vai acontecer em «Terra Forte», em exclusivo. Dudu vai tomar uma atitude radical, ao perceber que tem poucas hipóteses de sobreviver

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A novela «Terra Forte» está na última temporada e a história está cada vez mais intensa. Dudu é um dos personagens que vive um drama com o seu estado de saúde. Em exclusivo, avançamos o que vai acontecer nos próximos capítulos da história da TVI.

Leia aqui, na íntegra, o que vai acontecer com Dudu e Rosinha na novela «Terra Forte»: 

Dudu (Tomás Taborda) conta a Dani (Camy Ribau) não ter aparecido ninguém que possa ser compatível com ele para o salvar, achando que deveria começar a aproveitar os seus últimos dias de vida. Dani (Camy Ribau) diz a Dudu (Tomás Taborda) que tem de continuar a proteger-se até aparecer alguém compatível com ele, mas Dudu (Tomás Taborda) contrapõe que tem isso sim de aproveitar enquanto ainda está ali e não ficar ali fechado em casa. Dani (Camy Ribau) acaba por admitir a Dudu (Tomás Taborda) que faria o mesmo de desfrutar ao máximo do que podem ser os seus últimos dias se soubesse que iria morrer.

Dudu (Tomás Taborda) diz que os seus planos passam por viajar com Rosinha (Francisca Salgado) pela América, assentindo à irmã não se ir afastar muito por poder ainda aparecer alguém que o possa salvar.

Histórias sem pausas?
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Dudu (Tomás Taborda) insinua a Maria de Fátima (Rita Pereira) que devia estar a aproveitar a vida naqueles que podem ser os seus últimos dias. Maria de Fátima (Rita Pereira) fica muito incomodada. Rosinha (Francisca Salgado) chega, ficando a olhar intrigada para Dudu (Tomás Taborda).

Dudu (Tomás Taborda), dizendo a Rosinha (Francisca Salgado) ser cada vez mais improvável que apareça alguém compatível com ele, diz ter decidido querer aproveitar ao máximo aqueles que podem ser os seus últimos dias com vida, convidando-a para fazer uma viagem consigo.

Rosinha (Francisca Salgado) diz a Dudu (Tomás Taborda) que é muito perigoso para ele embarcar naquela aventura de viajar na sua condição. Acaba por esboçar ar resignado a concordar com o namorado que também tentaria aproveitar ao máximo a vida se estivesse na situação dele. Rosinha (Francisca Salgado) alerta Dudu (Tomás Taborda) que ninguém vai concordar com aquela viagem dele, com Dudu (Tomás Taborda) a dizer ser por isso mesmo que vai fazer tudo às escondidas, esperando que ela o acompanhe naquela aventura.

Histórias sem pausas?
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Rosinha (Francisca Salgado) assente, abraçando-o emocionada. Dudu (Tomás Taborda) propõe a Rosinha (Francisca Salgado) fugirem já nessa noite, dizendo não poderem dizer mesmo nada a ninguém para não serem impedidos, sendo que somente Dani (Camy Ribau) sabe que vão fazer aquilo.

Rosinha (Francisca Salgado) concorda, mas estabelece que vão para sítios que tenham hospitais perto.

Percorra a galeria e veja as imagens exclusivas destas cenas. 

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