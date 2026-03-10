Descobrimos um Dyson verdadeiro a quase metade do preço nas Ofertas de Primavera Amazon

Este artigo pode conter links afiliados*

Quem anda a acompanhar os preços dos aspiradores sabe que os modelos da Dyson raramente aparecem com grandes descontos. Por isso, a promoção que encontramos na Festa de Ofertas da Primavera da Amazon está a chamar a atenção: o Dyson V8 Absolute caiu 42% de preço, passando de 507,25 € para 293,77 €.

Para um aspirador sem fios desta marca, conhecida pela potência e tecnologia, é uma descida significativa que pode interessar a quem quer melhorar a limpeza da casa.

Potente, mas leve e fácil de usar

Uma das grandes vantagens deste modelo é o facto de ser sem cabo, o que torna a limpeza muito mais prática. Pode deslocar-se facilmente entre divisões, aspirar escadas ou limpar rapidamente o carro sem ter de procurar tomadas.

Apesar de ser leve e fácil de manusear, o aspirador integra o motor digital Dyson V8, capaz de gerar uma sucção bastante forte para remover pó, migalhas e sujidade acumulada em diferentes superfícies.

O resultado é um aspirador pensado para limpezas rápidas do dia a dia, mas também para tarefas mais exigentes.

Até 40 minutos de autonomia

Outro ponto que costuma pesar na escolha de um aspirador sem fios é a bateria. Neste caso, o Dyson V8 oferece até 40 minutos de autonomia, tempo suficiente para limpar grande parte da casa numa única utilização.

O equipamento inclui ainda dois modos de potência:

um modo mais económico para limpezas diárias,

e um modo de potência máxima para áreas com mais sujidade.

Assim, é possível ajustar o desempenho conforme a necessidade e prolongar a duração da bateria.

Adequado para casas com animais

Para quem tem cães ou gatos em casa, este modelo também pode ser uma boa ajuda. A escova Motorbar anti-emaranhados foi pensada para evitar que pelos e cabelos se enrolem na escova, algo comum em aspiradores tradicionais.

Além disso, o conjunto inclui diferentes acessórios, incluindo uma escova macia com cabeça giratória e a possibilidade de transformar o equipamento num aspirador de mão, útil para sofás, colchões ou interiores do carro.

Tecnologia pensada para manter a potência

Um dos aspetos que distingue os aspiradores da Dyson é o sistema de ciclones internos, que ajuda a manter a sucção estável mesmo quando o depósito começa a encher.

No caso do V8, a tecnologia de ciclones foi desenhada para separar pó e partículas do fluxo de ar, ajudando a manter o desempenho ao longo da limpeza.

Um dos descontos mais interessantes da campanha

Com milhares de avaliações positivas e um histórico de vendas elevado, o Dyson V8 Absolute continua a ser um dos modelos mais populares da marca.

Durante a campanha da Amazon, o preço desceu para 293,77 €, um valor bastante inferior ao habitual para um aspirador Dyson.

Como acontece com muitas promoções destes eventos, o desconto deverá manter-se apenas durante a Festa de Ofertas da Primavera ou até esgotar o stock disponível.

