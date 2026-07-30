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A banda que marcou uma das novelas mais vistas de sempre está de volta com uma novidade bombástica

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 7min
A banda que marcou uma das novelas mais vistas de sempre está de volta com uma novidade bombástica - TVI

Há histórias que merecem ser contadas outra vez.

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Os D'ZRT estão de regresso aos palcos e prometem voltar a emocionar os milhares de fãs que marcaram uma geração. Depois do enorme sucesso da digressão de reencontro, que esgotou salas de norte a sul do país em 2023 e 2024, a banda prepara agora um novo capítulo da sua história com um conceito inédito que promete transformar cada concerto numa experiência única.

Sob o mote "Duas Histórias, Três Momentos, Uma Experiência Completa", a banda anunciou um projeto especial que se irá estender por 2027 e 2028, com três espetáculos em Lisboa, Oeiras e Porto, onde a nostalgia, a música e a participação dos fãs serão os grandes protagonistas.

O primeiro grande concerto acontece a 19 de junho de 2027, no Passeio Marítimo de Algés, e recebe o nome de "A Nossa História". Neste espetáculo, serão os próprios D'ZRT a escolher o alinhamento, reunindo os temas que melhor representam o percurso da banda, os momentos mais marcantes da carreira e as canções que definem a sua identidade.

Já a 17 de junho de 2028, será a vez do Parque da Cidade do Porto (Queimódromo) receber "A Vossa História", um concerto que coloca os fãs no centro de todas as decisões. Através de uma votação online a nível nacional, o público poderá escolher as músicas que considera indispensáveis para construir um espetáculo feito à medida das memórias e emoções de uma geração que cresceu ao som dos D'ZRT.

Mais do que dois concertos, este novo projeto apresenta duas formas diferentes de contar a mesma história: uma pela voz da banda e outra através das escolhas dos fãs.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Um concerto exclusivo que não estará à venda

Além destes dois grandes espetáculos, os D'ZRT prepararam ainda uma surpresa muito especial para os seguidores mais fiéis. Em abril de 2027, o Coliseu dos Recreios, em Lisboa, receberá um concerto intimista e exclusivo, onde a banda irá recriar o primeiro espetáculo que ali realizou, recuperando um dos momentos mais emblemáticos da sua carreira.

O acesso a esta atuação será reservado exclusivamente aos detentores do bilhete "A História Completa" e não existirá venda individual de bilhetes para este concerto.

Bilhete especial oferece três concertos

Quem adquirir o passe "A História Completa" terá acesso aos três momentos deste projeto: os concertos de Algés, Porto e ainda à celebração exclusiva no Coliseu dos Recreios, sem qualquer custo adicional.

Para quem preferir assistir apenas aos concertos principais, estarão disponíveis bilhetes nas categorias Standard, Gold e VIP para os espetáculos "A Nossa História" e "A Vossa História".

Os preços começam nos 45 euros, enquanto o passe "A História Completa" estará disponível a partir dos 90 euros, incluindo entrada para os três espetáculos.

Bilhetes já disponíveis

Os bilhetes podem ser adquiridos nos locais habituais e através da Ticketline. No caso do Bilhete História Completa, a compra online garante acesso ao concerto exclusivo no Coliseu dos Recreios, estando esta oferta limitada ao stock existente.

Com este regresso, os D'ZRT prometem voltar a reunir milhares de fãs para celebrar um percurso que marcou a música portuguesa e toda uma geração. Entre recordações, sucessos intemporais e um formato inovador que dá voz ao público, "Duas Histórias, Três Momentos, Uma Experiência Completa" promete ser um dos maiores acontecimentos musicais dos próximos anos.

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