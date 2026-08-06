Cuidados, horas, locais e curiosidades. Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar

Por estes dias não se fala de outra coisa. Portugal vai assistir a um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas: um eclipse solar. E este fenómeno, parcial em grande parte do território português, será total apenas numa pequena região do País.
Além disso, há factos curiosos a reter sobre o eclipse e cuidados que não deve ignorar, caso esteja a pensar olhar para o sol, quando a lua tapar o disco solar.
• Vai acontecer no dia 12 de agosto, próxima quarta-feira.
• É um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas.
• O eclipse pode ser observado em todo o País, de Norte a Sul, mas a intensidade varia da localização.
• Parte do País verá um eclipse parcial. Grande parte do território terá um eclipse a 90%.
• No Algarve, onde muitos portugueses estão a passar férias, a cobertura do eclipse será de cerca de 92,7%.
• Em Lisboa, capital de Portugal, o eclipse vai começar por volta das 18h39.
• Contudo, uma pequena zona de Portugal terá um eclipse total.
• As aldeias de Rio de Onor e Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, no Concelho de Bragança, são os locais onde o eclipse vai ser total, ou seja, a Lua irá cobrir completamente o sol.
• O fenómeno deverá acontecer entre as 18h30 e as 20h30. Mas o período de maior intensidade está previsto para as 19h30.
• Este fenómeno raro não era visível em Portugal na sua totalidade desde o ano de 1912.
• A próxima oportunidade semelhante à do dia 12 de agosto só deverá acontecer em 2144. Por isso, este é um fenómeno raro.
• Importante: Nunca observe o eclipse solar sem proteção adequada. Olhar diretamente para o sol pode representar risco para a visão, provocar queimaduras e fazer lesões que podem ser permanentes.
• Existem óculos de proteção adequada para observar eclipses, mas muitos deles já estão esgotados. Os óculos de sol não são adequados.
• Os cuidados devem estender-se às fotografias. Tenha cuidado se pretende apontar uma câmara fotográfica para o fenómeno.