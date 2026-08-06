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Cuidados, horas, locais e curiosidades. Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar

  • Ricardina Batista
  • 6 ago, 12:24
Cuidados, horas, locais e curiosidades. Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar - TVI
Eclipse solar
Eclipse solar
Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar Foto: DR

Este são os factos importantes sobre o eclipse solar do dia 12 de agosto. Saiba o que vai acontecer com o fenómeno, onde será mais visível e que cuidados deve ter

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Por estes dias não se fala de outra coisa. Portugal vai assistir a um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas: um eclipse solar. E este fenómeno, parcial em grande parte do território português, será total apenas numa pequena região do País.

Além disso, há factos curiosos a reter sobre o eclipse e cuidados que não deve ignorar, caso esteja a pensar olhar para o sol, quando a lua tapar o disco solar.  

•    Vai acontecer no dia 12 de agosto, próxima quarta-feira.
•    É um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas.
•    O eclipse pode ser observado em todo o País, de Norte a Sul, mas a intensidade varia da localização.
•    Parte do País verá um eclipse parcial. Grande parte do território terá um eclipse a 90%.
•    No Algarve, onde muitos portugueses estão a passar férias, a cobertura do eclipse será de cerca de 92,7%. 
•    Em Lisboa, capital de Portugal, o eclipse vai começar por volta das 18h39.
•    Contudo, uma pequena zona de Portugal terá um eclipse total.
•    As aldeias de Rio de Onor e Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, no Concelho de Bragança, são os locais onde o eclipse vai ser total, ou seja, a Lua irá cobrir completamente o sol. 
•    O fenómeno deverá acontecer entre as 18h30 e as 20h30. Mas o período de maior intensidade está previsto para as 19h30. 
•    Este fenómeno raro não era visível em Portugal na sua totalidade desde o ano de 1912.
•    A próxima oportunidade semelhante à do dia 12 de agosto só deverá acontecer em 2144. Por isso, este é um fenómeno raro. 
•    Importante: Nunca observe o eclipse solar sem proteção adequada. Olhar diretamente para o sol pode representar risco para a visão, provocar queimaduras e fazer lesões que podem ser permanentes.  
•    Existem óculos de proteção adequada para observar eclipses, mas muitos deles já estão esgotados. Os óculos de sol não são adequados.
•    Os cuidados devem estender-se às fotografias. Tenha cuidado se pretende apontar uma câmara fotográfica para o fenómeno. 
 

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