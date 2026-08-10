Vem aí outro eclipse e vai ser visível em Portugal. E ainda acontece em agosto

O eclipse solar do dia 12 de agosto é o tema do momento. Muito se tem falado sobre este acontecimento astronómico raro, que vai ser visível no nosso País (Parcial ou total). Mas, menos falado, é o eclipse lunar parcial que acontece na noite de 27 para 28 de agosto e que também será possível observar, caso as condições meteorológicas assim o permitam.

Horas mais tarde, quando o sol se pôr no dia 28 de agosto, vai ser ainda possível observar a lua com um aspeto brilhante, num fenómeno que é conhecido como lua cheia de Esturjão.

Num eclipse lunar, a terra passa entre o Sol e a lua, projetando uma sombra na lua. Ocorre em fase de lua cheia.

Já num eclipse solar, é a lua que passa entre o sol e a terra, cobrindo o sol e levando o céu a escurecer.

Cuidados, horas, locais e curiosidades. Isto é tudo o que precisa saber sobre o eclipse solar do dia 12 de agosto

Portugal vai assistir a um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas: um eclipse solar. E este fenómeno, parcial em grande parte do território português, será total apenas numa pequena região do País.

Além disso, há factos curiosos a reter sobre o eclipse e cuidados que não deve ignorar, caso esteja a pensar olhar para o sol, quando a lua tapar o disco solar.

• Vai acontecer no dia 12 de agosto, próxima quarta-feira.

• É um dos acontecimentos astronómicos mais marcantes das últimas décadas.

• O eclipse pode ser observado em todo o País, de Norte a Sul, mas a intensidade varia da localização.

• Parte do País verá um eclipse parcial. Grande parte do território terá um eclipse a 90%.

• No Algarve, onde muitos portugueses estão a passar férias, a cobertura do eclipse será de cerca de 92,7%.

• Em Lisboa, capital de Portugal, o eclipse vai começar por volta das 18h39.

• Contudo, uma pequena zona de Portugal terá um eclipse total.

• As aldeias de Rio de Onor e Guadramil, no Parque Natural de Montesinho, no Concelho de Bragança, são os locais onde o eclipse vai ser total, ou seja, a Lua irá cobrir completamente o sol.

• O fenómeno deverá acontecer entre as 18h30 e as 20h30. Mas o período de maior intensidade está previsto para as 19h30.

• Este fenómeno raro não era visível em Portugal na sua totalidade desde o ano de 1912.

• A próxima oportunidade semelhante à do dia 12 de agosto só deverá acontecer em 2144. Por isso, este é um fenómeno raro.

• Importante: Nunca observe o eclipse solar sem proteção adequada. Olhar diretamente para o sol pode representar risco para a visão, provocar queimaduras e fazer lesões que podem ser permanentes.

• Existem óculos de proteção adequada para observar eclipses, mas muitos deles já estão esgotados. Os óculos de sol não são adequados.

• Os cuidados devem estender-se às fotografias. Tenha cuidado se pretende apontar uma câmara fotográfica para o fenómeno.

