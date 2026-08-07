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É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse

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  • TVI Novelas
  • 7 ago, 21:31
É agora ou nunca! Ainda vai a tempo de encomendar os seus óculos para o Eclipse - TVI
óculos de sol eclipse
óculos de sol eclipse
Foto: Amazon

Não deixe para o último minuto a segurança da sua visão diante de um dos maiores espetáculos da natureza

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O dia 12 de agosto está cada vez mais próximo e a expectativa em torno do eclipse solar aumenta a cada hora. Para quem pretende acompanhar o fenómeno, há um ponto que deve ser tratado como prioridade absoluta: nunca se deve olhar diretamente para o Sol sem proteção ocular adequada. Antes de escolher o local perfeito, é imperativo garantir que possui óculos certificados. Esqueça óculos de sol convencionais, câmaras, filtros improvisados ou métodos caseiros; apenas equipamento especializado oferece a proteção necessária contra danos oculares irreversíveis.

Óculos certificados e prontos a usar

Os EclipseSpecs possuem certificação oficial CE e EN ISO 12312-2, a norma de segurança exigida para a observação direta do Sol. O fabricante garante uma filtragem rigorosa da radiação ultravioleta e infravermelha, proporcionando uma visão nítida e segura num tom anaranjado. Além da segurança, o design foi pensado para a conveniência: possuem tamanho único ajustável e são compatíveis com óculos graduados, permitindo que a observação seja feita sem abdicar da sua correção visual habitual.

Para observar em família ou em grupo, os EclipseSpecs estão disponíveis em packs de 3, 5, 10 e 25 unidades. Com um preço de apenas 15,24€ pelo pack de 10 unidades (o que equivale a cerca de 1,52€ por unidade), esta é uma solução extremamente económica para famílias, grupos de amigos, escolas ou organizações que estejam a preparar uma sessão de observação. As avaliações dos clientes confirmam a satisfação: os utilizadores destacam a excelente relação qualidade-preço, a sensação de segurança e a rapidez com que o produto chega, com vários compradores a reforçarem que os óculos têm uma construção robusta e eficaz.

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Ainda vai a tempo: a entrega na Amazon

Não deixe a segurança para a última hora. A melhor notícia é que, ao encomendar hoje, ainda vai a tempo de receber os seus óculos antes do eclipse. A Amazon oferece uma logística rápida: é possível receber a encomenda já na segunda-feira, 10 de agosto, ou, através do envio padrão, na terça-feira, 11 de agosto (se a sua encomenda atingir o valor mínimo de 35€).

Ao garantir o equipamento agora, elimina o stress de última hora e assegura que, quando o momento do eclipse chegar, estará equipado com a melhor proteção possível. Lembre-se: a proteção dos seus olhos é inegociável, por isso verifique as certificações, siga rigorosamente as instruções do fabricante e desfrute em segurança de um dos fenómenos astronómicos mais aguardados do ano.

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oculos de sol eclipse

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