«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Edmundo Vieira, de 39 anos, membro dos D’ZRT, partilhou uma das notícias mais felizes da sua vida: vai ser novamente pai. O cantor e ator anunciou a novidade através das redes sociais, emocionando os fãs e recebendo inúmeras mensagens de carinho e felicitações.

A confirmação foi feita pela namorada do artista, Beatriz Pereira, que revelou publicamente a gravidez ao mostrar as primeiras imagens da sua barriga. Pouco tempo depois, o casal decidiu partilhar um momento ainda mais especial — a revelação do sexo do bebé.

Com palavras cheias de ternura e significado, Beatriz revelou que está à espera de um menino, descrevendo o momento como uma bênção inesperada e perfeita. Segundo a jovem, acreditava que seria uma menina, mas o destino quis de outra forma, provando, uma vez mais, que a vida escreve as suas histórias “à sua maneira”.

“Vem aí um pedacinho de céu. Um menino.” — escreveu Beatriz na legenda da publicação, acompanhando as palavras de uma fotografia intimista que captou a atenção dos seguidores.

Recorde-se que Edmundo Vieira já é pai de Miguel, de 17 anos, fruto da anterior relação com Andreia Azevedo. Este novo capítulo marca, assim, a segunda experiência de paternidade do artista, que se mostra entusiasmado e plenamente dedicado à família.

Nas redes sociais, a notícia foi recebida com enorme entusiasmo. Fãs e amigos deixaram mensagens de felicitação e votos de felicidade ao casal, destacando o momento como “lindo” e “cheio de amor”.

O post foi rapidamente inundado de comentários carinhosos, onde se podia ler:

«💙 Nosso 💙», «Eu achar que era menina 😅 sejam muito felizes 🩵», «Parabéns, que o vosso filhote venha com saúde, beijinhos 😘» e «Parabéns, e muitas felicidades a ambos 🎉».

