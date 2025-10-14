«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

«Um pedacinho de céu»: Tudo mudou na vida deste cantor famoso

Recebeu uma das notícias mais emocionantes da sua vida.

Edmundo Vieira, de 39 anos, membro dos D’ZRT, partilhou uma das notícias mais felizes da sua vida: vai ser novamente pai. O cantor e ator anunciou a novidade através das redes sociais, emocionando os fãs e recebendo inúmeras mensagens de carinho e felicitações.

A confirmação foi feita pela namorada do artista, Beatriz Pereira, que revelou publicamente a gravidez ao mostrar as primeiras imagens da sua barriga. Pouco tempo depois, o casal decidiu partilhar um momento ainda mais especial — a revelação do sexo do bebé.

Com palavras cheias de ternura e significado, Beatriz revelou que está à espera de um menino, descrevendo o momento como uma bênção inesperada e perfeita. Segundo a jovem, acreditava que seria uma menina, mas o destino quis de outra forma, provando, uma vez mais, que a vida escreve as suas histórias “à sua maneira”.

“Vem aí um pedacinho de céu. Um menino.” — escreveu Beatriz na legenda da publicação, acompanhando as palavras de uma fotografia intimista que captou a atenção dos seguidores.

Recorde-se que Edmundo Vieira já é pai de Miguel, de 17 anos, fruto da anterior relação com Andreia Azevedo. Este novo capítulo marca, assim, a segunda experiência de paternidade do artista, que se mostra entusiasmado e plenamente dedicado à família.

Nas redes sociais, a notícia foi recebida com enorme entusiasmo. Fãs e amigos deixaram mensagens de felicitação e votos de felicidade ao casal, destacando o momento como “lindo” e “cheio de amor”.

O post foi rapidamente inundado de comentários carinhosos, onde se podia ler:
«💙 Nosso 💙», «Eu achar que era menina 😅 sejam muito felizes 🩵», «Parabéns, que o vosso filhote venha com saúde, beijinhos 😘» e «Parabéns, e muitas felicidades a ambos 🎉».

