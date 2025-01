Edmundo Vieira recorda os últimos dois anos: «Juntos criámos momentos que jamais esqueceremos»

Esta quinta-feira, 23 de janeiro de 2025, Edmundo Vieira recorreu às redes sociais para relembrar os D'ZRT e a 'Encore Tour'.

«Estes dois últimos anos foram muito especiais. Juntos criamos momentos que jamais esqueceremos. Novo ano começa, e promessas de novos projectos também. Tava aqui a dar um scroll nas fotos, e a nostalgia apoderou-se de mim. Obrigado a todos os que fizeram parte e tornaram possível, aquilo que começou por ser apenas um sonho. Tamos junto. Espero vos encontrar de novo este ano, e que continuemos a criar memórias lindas.»

Após 12 anos de paragem, os D'ZRT deram, no dia 28 de setembro de 2024, o último concerto de uma série de espetáculos, em Coimbra.

As emoções estiveram à flor da pele neste concerto, que voltou a reunir as três bandas de "Morangos com Açúcar": D'ZRT, Just Girls e os 4Taste.

Os D'ZRT entram assim numa pausa e, ao que tudo indica, Paulo Vintém, Edmundo Vieira e Cifrão deverão regressar aos palcos, em 2026.