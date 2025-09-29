«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

O filho de Edmundo Vieira já tem 15 anos! Veja como está crescido

Edmundo Vieira, membro dos D’ZRT, anunciou através do Instagram que se prepara para ser novamente pai, revelando aos fãs uma notícia repleta de emoção e expectativa. A confirmação foi feita publicamente pela namorada do cantor, Beatriz Pereira, que partilhou os primeiros registos da sua barriga de grávida.

“O nosso maior sonho começa agora a ganhar forma…”, começou por escrever Beatriz Pereira, destacando o momento especial que se aproxima na vida do casal.

A jovem completou a publicação com uma mensagem emotiva: “Dentro de nós, cresce a razão de um amor ainda maior, o milagre mais bonito que a vida poderia trazer. Em breve, seremos mais um”, deixando transparecer a felicidade e a ansiedade pela chegada do bebé.

Recorde-se que Edmundo Vieira já é pai de Miguel, de 17 anos, fruto de uma anterior relação com Andreia Azevedo, e que esta será a segunda experiência do cantor enquanto pai.

Nas redes sociais, a notícia rapidamente gerou uma onda de entusiasmo, com fãs a felicitar o casal e a demonstrar carinho pelo futuro bebé.

Recorde-se desta entrevista emotiva em que Edmundo recorda Angélico Viera junto de Manuel Luís Goucha:

Veja também:

Kelly Bailey revela o seu perfume secreto, que a deixa a sentir-se poderosa - Novelas - TVI

Diogo Morgado recusa ser apenas o «Hot Jesus» e revela a sua missão - Novelas - TVI