«Em breve, seremos +1. »: Cantor e ator famoso vai ser pai

Edmundo Vieira, membro dos D’ZRT, anunciou através do Instagram que se prepara para ser novamente pai, revelando aos fãs uma notícia repleta de emoção e expectativa. A confirmação foi feita publicamente pela namorada do cantor, Beatriz Pereira, que partilhou os primeiros registos da sua barriga de grávida.
“O nosso maior sonho começa agora a ganhar forma…”, começou por escrever Beatriz Pereira, destacando o momento especial que se aproxima na vida do casal.
A jovem completou a publicação com uma mensagem emotiva: “Dentro de nós, cresce a razão de um amor ainda maior, o milagre mais bonito que a vida poderia trazer. Em breve, seremos mais um”, deixando transparecer a felicidade e a ansiedade pela chegada do bebé.
Recorde-se que Edmundo Vieira já é pai de Miguel, de 17 anos, fruto de uma anterior relação com Andreia Azevedo, e que esta será a segunda experiência do cantor enquanto pai.
Nas redes sociais, a notícia rapidamente gerou uma onda de entusiasmo, com fãs a felicitar o casal e a demonstrar carinho pelo futuro bebé.
Recorde-se desta entrevista emotiva em que Edmundo recorda Angélico Viera junto de Manuel Luís Goucha:
