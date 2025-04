Eduardo Madeira reage a apagão e torna-se viral: «Não sei se fui só eu que senti»

Eduardo Madeira recorda palavras de Herman José: «Sabes que estás a criar um monstro, não sabes?»

No passado dia 29 de abril, Eduardo Madeira recorreu às redes sociais para reagir ao apagão que deixou grande parte de Portugal sem eletricidade durante várias horas. Conhecido pelo seu humor e sensibilidade, o humorista surpreendeu com uma reflexão emotiva e nostálgica, que rapidamente gerou uma onda de comentários por parte dos seguidores.

Na publicação, Eduardo Madeira escreveu:

«Voltou.

Mas…

Vi muita gente a falar nas ruas, a cumprimentar os vizinhos, a fazer fogareiros. Miúdos na rua, também. Nada de ecrãs. Houve qualquer coisa de nostálgico, de antigamente.

Não sei se fui só eu que senti.

Já passou. Já fiz um post.»

A partilha, breve mas cheia de significado, ressaltou uma verdade sentida por muitos: a ausência de tecnologia, ainda que forçada, proporcionou momentos de proximidade, calma e reencontro com o essencial. E os comentários não tardaram a aparecer.

Vários seguidores identificaram-se com as palavras de Eduardo Madeira e partilharam as suas próprias experiências durante o apagão:

«.... também se conversou à janela....... maravilhoso!», «Li metade de um livro hoje à tarde, sentadinha no sofá! Um luxo!», «Posso dizer que foi o melhor dia de 2025? Porque foi mesmo um dia pausado, desconectado», «Senti o mesmo! Que tranquilidade, que paz, até as pessoas estavam mais afáveis.», «Vi as estrelas lindas no céu, joguei ao dominó. Tudo na rua. Foi bom ter acontecido por momentos.», «Verdade!! Ouvia-se na rua crianças a brincarem, adultos a conversarem, e mal a eletricidade chegou, depois de uns gritos de alegria e palmas, regressou o silêncio! Dá que pensar mesmo!» ,«Foi um dia de calma e um dia em que tivemos tempo para o que e quem realmente importa. Foi um dia do caraças!».

Veja a partilha completa, aqui:

