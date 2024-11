Eduardo Madeira recorda palavras de Herman José: «Sabes que estás a criar um monstro, não sabes?»

Eduardo Madeira não esconde o orgulho pela sua cara-metade! O ator recorreu ao Instagram para felicitar Joana Machado Madeira, que conquistou dois prémios no Portugal Indie Film Festival com a sua obra de estreia. A atriz foi distinguida com os prémios de «Melhor Realizadora (Primeira Obra)» e «Melhor Curta-Metragem». Eduardo Madeira, fã assumido da premiada, garantiu que os galardões foram mais do que merecidos e acredita que serão apenas os primeiros de muitos.

Uma frase partilhada por Eduardo Madeira chamou particularmente a atenção: uma observação feita por Herman José sobre Joana Machado Madeira. «Sabes que estás a criar um monstro, não sabes?», disse Herman, ao que Eduardo respondeu: «Sim, sei, vivo com ela». O humorista acrescentou ainda: «Pois o monstrinho aí está a mostrar as suas garras. Há tanta força interior e talento nesta mulher que as pessoas nem imaginam. E começa agora a sair ».

