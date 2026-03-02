«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Eduardo Madeira recorreu às redes sociais para denunciar o bullying de que a filha, Leonor, de 12 anos, tem sido alvo, partilhando um vídeo onde a jovem fala abertamente sobre as situações que viveu e admite tratar-se de uma fase particularmente difícil.

O humorista explicou que, enquanto pai, tem sido doloroso assistir ao sofrimento da filha. “É difícil lidar com isto. É um pesadelo para quem passa pela situação. Na nossa família sou o que mais resisti a falar sobre isto em público. Faço-o agora porque quem fez isto foi atrás da Leonor. Continua atrás dela”, começou por afirmar Eduardo Madeira.

O ator revelou ainda que, na sequência de vários episódios, Leonor teve de “mudar de escola” e de “hábitos”, mas que, apesar dessas alterações, “continua a ser incomodada”. Segundo descreveu, a filha recebe mensagens perturbadoras, é alvo de insultos e de perseguição constante. “Mandam-lhe mensagens preocupantes. Insultam-na. Perseguem-na. Fazem um stalking perturbante. Apesar de tudo ela consegue ser feliz. E vai ser. Podem ter a certeza que vai ser feliz. Mesmo que isso incomode os bullies. Cá em casa somos ossos duros de roer”, escreveu.

Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de apoio e reconhecimento pela coragem da jovem. «Que duro ❤️ muita força!! Leonor és incrível 🫂», comentou a influenciadora Rebeca Caldeira; «Linda», escreveu Sofia Vasconcelos; «Força Leonor, és linda e tens uma maturidade incrível. 🤍»; «A Leonor é fantástica! Que menina tão incrível. Quem não tem luz, não gosta da luz de quem brilha. E a Leonor vai brilhar e muito!», entre milhares de outras reações.

O vídeo foi originalmente partilhado pela associação de prevenção do bullying, No Bully Portugal, e nele Leonor explica que integrava um grupo na escola, mas que, com a entrada de um novo elemento, acabou por ser afastada e sujeita a várias situações difíceis.

No final do testemunho, a jovem deixa uma mensagem a outras crianças que possam estar a passar pelo mesmo: “Falem com adultos, sejam professores, sejam vossos pais”, apelando à importância de pedir ajuda e não enfrentar o problema em silêncio.