«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

  • TVI Novelas
  • Há 2h e 13min
«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país - TVI

Revelamos tudo.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
 

Eduardo Madeira recorreu às redes sociais para denunciar o bullying de que a filha, Leonor, de 12 anos, tem sido alvo, partilhando um vídeo onde a jovem fala abertamente sobre as situações que viveu e admite tratar-se de uma fase particularmente difícil.

O humorista explicou que, enquanto pai, tem sido doloroso assistir ao sofrimento da filha. “É difícil lidar com isto. É um pesadelo para quem passa pela situação. Na nossa família sou o que mais resisti a falar sobre isto em público. Faço-o agora porque quem fez isto foi atrás da Leonor. Continua atrás dela”, começou por afirmar Eduardo Madeira.

O ator revelou ainda que, na sequência de vários episódios, Leonor teve de “mudar de escola” e de “hábitos”, mas que, apesar dessas alterações, “continua a ser incomodada”. Segundo descreveu, a filha recebe mensagens perturbadoras, é alvo de insultos e de perseguição constante. “Mandam-lhe mensagens preocupantes. Insultam-na. Perseguem-na. Fazem um stalking perturbante. Apesar de tudo ela consegue ser feliz. E vai ser. Podem ter a certeza que vai ser feliz. Mesmo que isso incomode os bullies. Cá em casa somos ossos duros de roer”, escreveu.

Na caixa de comentários multiplicaram-se as mensagens de apoio e reconhecimento pela coragem da jovem. «Que duro ❤️ muita força!! Leonor és incrível 🫂», comentou a influenciadora Rebeca Caldeira; «Linda», escreveu Sofia Vasconcelos; «Força Leonor, és linda e tens uma maturidade incrível. 🤍»; «A Leonor é fantástica! Que menina tão incrível. Quem não tem luz, não gosta da luz de quem brilha. E a Leonor vai brilhar e muito!», entre milhares de outras reações.

O vídeo foi originalmente partilhado pela associação de prevenção do bullying, No Bully Portugal, e nele Leonor explica que integrava um grupo na escola, mas que, com a entrada de um novo elemento, acabou por ser afastada e sujeita a várias situações difíceis.

No final do testemunho, a jovem deixa uma mensagem a outras crianças que possam estar a passar pelo mesmo: “Falem com adultos, sejam professores, sejam vossos pais”, apelando à importância de pedir ajuda e não enfrentar o problema em silêncio.

Relacionados

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Mais Vistos

Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se

Amor à Prova
Hoje
1

Exclusivo «Amor à Prova»- Sara confronta Alice e avisa: «Não vou desistir dele»

Amor à Prova
Hoje
2

Vem aí em «Amor à Prova»: Relação de Alice e Tomás está cada vez mais tóxica

Amor à Prova
Hoje
3

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás quer proibir Alice de trabalhar e faz chantagem com ela

Amor à Prova
ter, 17 fev
4

Foi um dos atores mais cobiçados de «Morangos com Açúcar». Agora, assumiu a relação com o namorado

Cacau
seg, 23 fev
5

Luís Garcia e o namorado

seg, 23 fev
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Terra Forte»: Reviravolta bombástica! Vivi perdoa Marcus e fogem juntos?

Terra Forte
sex, 27 fev

Exclusivo «Terra Forte»: Álvaro e Armando levam a polícia à casa de Vivi para provar que está viva

Terra Forte
Hoje

É atriz e filha de um dos cantores mais acarinhados do país. E está a fazer bater muitos corações

Festa é Festa
sáb, 28 fev

«O mais próximo que tive da maternidade»: Ana Guiomar surpreende com uma alcofa de bebé na mão

Amor à Prova
sáb, 28 fev

O desabafo de Pedro Bianchi Prata antes de momento histórico: «Dias intensos»

Ontem

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio cede e volta para os braços de Aruna

A Protegida
Ontem
FORA DO ECRÃ

Ruy de Carvalho emociona o país com mensagem de paz no seu aniversário: «O ódio não leva a lado nenhum»

Hoje

«Sentia muita tristeza»: Filha de casal famoso sofre bullying, muda de escola e emociona o país

Hoje

«Voltámos a ouvir várias explosões»: Cara conhecida da televisão vive momentos de terror no Dubai com os filhos

Hoje

O beijo que está a dar que falar: após rumores de separação, Sharam Diniz e C4 Pedro reaparecem juntos

Hoje

Guerra: Com o pai e irmã no Dubai, Kika Cerqueira Gomes vive o pânico

Hoje

Ana Guiomar revela momento íntimo no seu refúgio secreto: «Estava a precisar muito disto…»

Amor à Prova
Hoje
Mais Fora do Ecrã