«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying

  • TVI Novelas
  • Há 43 min
«Toda a gente contra mim»: Filha de atores famosos vítima de bullying - TVI

Jovem atriz inspira jovens ao falar sobre bullying e resiliência

Nozinha Madeira, filha do humorista e ator Eduardo Madeira e de Joana Machado Madeira, partilhou recentemente nas redes sociais uma publicação carregada de emoção, em colaboração com a organização Bullyng Portugal. A jovem atriz refletiu sobre uma questão profunda: «Quem define o nosso valor como pessoas? 🤔», partilhando com os seguidores a sua experiência e como conseguiu superar situações difíceis de rejeição e intimidação.

Na publicação, Nozinha Madeira agradeceu ainda à Leonor, colega envolvida na iniciativa: «Obrigada Leonor pela tua coragem e vontade de inspirar outras jovens! 🥰».

A jovem atriz contou como viveu momentos delicados no seio do seu grupo de amigas: «Estava num grupo de amigos e eu estava muito bem nesse grupo, e uma pessoa entrou para o meu grupo de amigas, ela começou a virar toda a gente contra mim e as minhas amigas pararam de gostar de estar comigo e começaram a falar mal de mim, ou seja, sentia que eu não me encaixava no meu grupo onde antes eu estava perfeitamente bem! Eu tenho 12 anos e eu senti o peso da rejeição na minha idade.»

A partilha de Nozinha Madeira destaca a importância de abordar o bullying, de dar voz a quem sofre e de inspirar outras crianças e jovens a lidar com situações de exclusão social, promovendo resiliência, autoestima e coragem. A jovem atriz, com esta iniciativa, envia uma mensagem de esperança e solidariedade, mostrando que é possível superar momentos de rejeição e fortalecer a confiança em si própria.

