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Depois de atravessar o Rio Tejo nu, Eduardo Madeira volta a prometer algo impensável. E envolve o Sporting

  • TVI Novelas
  • Há 3h e 50min
Depois de atravessar o Rio Tejo nu, Eduardo Madeira volta a prometer algo impensável. E envolve o Sporting - TVI

Atravessou o Tejo nu e não aprendeu a lição. Eduardo Madeira tem uma nova promessa para o Sporting, e desta vez, é ainda maior.

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Eduardo Madeira voltou a fazer as delícias dos seguidores com uma nova promessa e desta vez envolve o Sporting e a montanha do Pico. Depois de já ter atravessado o rio Tejo nu na sequência de uma aposta, o comediante não aprendeu a lição e lançou um novo desafio no Instagram, na tarde de terça-feira, dia 17 de março, motivado pela passagem dos leões aos quartos-de-final da competição europeia.

A publicação não deixou margem para dúvidas sobre o que está em jogo:

«Aqui vai a aposta. É a última. Juro. Se o Sporting for campeão europeu vou subir a montanha do Pico todo nu para deixar lá uma bandeira do Sporting. (Já há aqui muita malta a dizer que vai comigo. A resposta é, vamos embora)»

A caixa de comentários encheu-se rapidamente de reações entusiastas dos seguidores, que já contam os dias: «Vai ser! Prepara a bandeira», «Ele costuma cumprir…neste caso adorava ver o Eduardo Madeira (mais uma vez) nu.», entre muitas outras reações.

Recorde o momento em que Eduardo Madeira atravessou o Rio Tejo:

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