Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026

  • TVI Novelas
  • Hoje às 09:33
Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026 - TVI

Este parque temático transforma-se num verdadeiro conto de fadas.

Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Existe um destino europeu que promete uma ser verdadeiramente mágico e que, curiosamente, ainda é pouco conhecido entre os turistas portugueses. Falamos do Efteling, o parque temático mais emblemático dos Países Baixos, que se transforma num autêntico cenário de fantasia, iluminado por milhares de luzes e perfeito para uma escapadinha diferente.

Localizado no sul do país, o Efteling é famoso pelas suas atrações inspiradas em contos de fadas, montanhas-russas, florestas encantadas e espetáculos únicos.

Para quem deseja prolongar a experiência, o parque disponibiliza o Efteling Hotel, um alojamento temático que parece saído de um verdadeiro conto de fadas. Existem ainda casas de férias em madeira, ideais para famílias, com pequeno-almoço incluído e localizadas a poucos minutos do parque.

Entre luzes cintilantes, música, magia e um ambiente acolhedor, o Efteling apresenta-se como a escolha perfeita para 2026 de uma forma diferente, longe das multidões habituais, mas rodeado de encanto e diversão.

Percorra a galeria acima ou veja os vídeos abaixo para ficar a conhecer melhor este parque encantado. ✨

Relacionados

Fervem em pouca água: os 6 signos com o pior feitio

Maçãs assadas: este é o verdadeiro truque para ficarem saborosas

Mais Vistos

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque ao saber que Rosinha e Dudu namoram

Terra Forte
7 nov 2025
1

Estas são as três cores mais usadas por pessoas inteligentes

Hoje
2

Vem aí em «Terra Forte»: Marcus é detido por tentativa de agressão a Glória

Terra Forte
Hoje
3

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem
4

Vem aí em «Terra Forte»: Armando vai a casa de Marcus e faz-lhe uma proposta bombástica

Terra Forte
qui, 1 jan
5

Vem aí em «Terra Forte»: Cobra abre o coração a Sammy sobre o que sente por Maria de Fátima

Terra Forte
Hoje
6
Ver Mais Vistos

EM DESTAQUE

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Amor à Prova
sex, 9 jan

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Terra Forte
sex, 9 jan

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

sex, 9 jan

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

sex, 9 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

A Protegida
sex, 2 jan
FORA DO ECRÃ

«Sorrisos que dizem tudo»: Este é o segredo dos domingos felizes do filho e do companheiro de Maria Botelho Moniz

Hoje

Ana Guiomar faz revelação sobre «Amor à Prova» e deixa todos em alerta

Amor à Prova
Ontem

Lembra-se da Catarina de “O Bando dos 4”? Não vai acreditar na sua profissão

Ontem

«Era a gordinha»: Raquel dos Morangos com Açúcar 5 revela segredos dos bastidores

Ontem

«A chamada da escola que nunca esperei receber»: Sandra Silva revela momento inesperado com o filho

sáb, 10 jan

“A chorar a ver isto”: Marta Melro vive momento de fragilidade e deixa confissão

sex, 9 jan
Mais Fora do Ecrã