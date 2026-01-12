Mais barato do que a Disneyland, este parque temático é o plano perfeito para 2026

Efteling: o parque mágico onde vai querer ir no final do ano

Existe um destino europeu que promete uma ser verdadeiramente mágico e que, curiosamente, ainda é pouco conhecido entre os turistas portugueses. Falamos do Efteling, o parque temático mais emblemático dos Países Baixos, que se transforma num autêntico cenário de fantasia, iluminado por milhares de luzes e perfeito para uma escapadinha diferente.

Localizado no sul do país, o Efteling é famoso pelas suas atrações inspiradas em contos de fadas, montanhas-russas, florestas encantadas e espetáculos únicos.

Para quem deseja prolongar a experiência, o parque disponibiliza o Efteling Hotel, um alojamento temático que parece saído de um verdadeiro conto de fadas. Existem ainda casas de férias em madeira, ideais para famílias, com pequeno-almoço incluído e localizadas a poucos minutos do parque.

Entre luzes cintilantes, música, magia e um ambiente acolhedor, o Efteling apresenta-se como a escolha perfeita para 2026 de uma forma diferente, longe das multidões habituais, mas rodeado de encanto e diversão.

Percorra a galeria acima ou veja os vídeos abaixo para ficar a conhecer melhor este parque encantado. ✨